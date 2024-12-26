陳健安愛上夾公仔　捐出心頭好贈粉絲

唱作歌手陳健安（安仔）聖誕節正日，為第四張個人概念專輯「PROJECT REJECT」舉行新碟簽唱會，逾300族人（安仔的粉絲暱稱）排長龍，現場演唱新歌《戀愛腦之死》和《當我們返回現世》，全場大合唱，十分熱鬧。玩遊戲時，安仔並送上親手夾得來的公仔給粉絲做獎品。踏入聖誕，安仔立即收到好消息，他表示：「今朝一早起身就收到公司通知，新專輯登上銷量冠軍，好開心，多謝每位買實體碟嘅樂迷！」

近來他愛上夾公仔遊戲，上周舉辦活動與粉絲一起做善事，他說：「今次同夾公仔店合作，將我部份夾到嘅公仔攞出嚟畀大家夾，活動共籌到五位數字善款。」不過他自爆日前不慎咬崩大牙，幸好有牙醫朋友幫忙，聖誕節才可以繼續去Party大吃大喝。

安仔親自解構新專輯「PROJECT REJECT」以「拒絕」做主題，並透露要親手撕開包裝才可獲得CD的設計概念：「去年頒獎禮我喺台上講咗三句說話『唔好死』、『唔好畀人睇死』、『爭氣』，成為咗呢張專輯嘅核心價值。慢慢學習『拒絕』後，成個人都自在咗，坦白係保護最真實嘅自己。當你向別人坦白自己嘅喜惡，對方就知道你嘅底線、為人，佢就會學識點樣去尊重你。」對於特別的包裝設計，安仔指之前舉行了一個「網上撕紙會」，讓大家用自己的方法撕開包裝。