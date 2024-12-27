【是日通勝】

農曆十一月廿七

甲辰年 丙子月 乙丑日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：動土、移徙、嫁娶

忌：栽種、取魚、田獵

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：31、49、38

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：小不忍則亂大謀，無論遇到甚麼事也要忍耐。

金牛座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

雙子座：事業運強，專注工作有着數，勿為私事分心。

巨蟹座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

獅子座：跟身邊人建立了良好默契，謹記珍惜對方。

處女座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

天秤座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天蠍座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

人馬座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

山羊座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

水瓶座：運勢好轉，找老友閒聊，有助帶來好心情。

雙魚座：心情暢快，有些糾結的問題出現解決曙光！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 士氣高

（跌）羊 易出錯

鼠：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

牛：待人寬容，可為事業發展累積印象分。

虎：給伴侶一點空間，太多限制會傷感情。

兔：求財機遇多，與人合作投資有利可圖。

龍：工作運欠佳，易跟同事出現意外分歧。

蛇：運勢上升，無論做甚麼事都幹勁十足。

馬：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

羊：是日沖煞，易因犯了錯誤而遭到懲罰。

猴：財運一般，有可能應付一筆額外開支。

雞：事業運不錯，從商者有望找到新客源。

狗：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

豬：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：雞

生肖屬雞的朋友於蛇年，半三合太歲，又有三大吉星，而四粒凶星在這三大明亮吉星下，顯得暗淡無光，是一個大吉大利之運程。

五鬼凶星，火炎土燥，生痱滋暗瘡，皮膚濕疹，多為五鬼凶星引起。火鍋燥熱食物盡量少食，廚房火熱，抽氣時間多一些，盡可能把廚房火熱之氣抽出屋外。官符凶星，由於蛇年五行屬火，雞屬金，火剋金而且帶合，因為人的合作不散而做成的，引致政府官方問題，幸好有地解吉星，天解賜福禎祥，地解化難生恩。

破碎的煞凶星，容易打破東西，或家居外見破碎的山巒做成之煞。拉下窗簾，小心處理破損東西則可。將星是大吉將軍，有利藍領工作之屬雞朋友，易得老闆信任之年，所以權力地位得到好處。

三台大吉星，有利學生哥讀書考試，打工仔得到上司提拔，工作得到老闆欣賞，做生意的容易接到政府合約。三台就是一顆非常大的吉星，屬雞的朋友有此氣場，而家中窗外更見有此巒頭，三個圓形的山，名為三台。這正是科甲狀元，職位可達行政總經理，生意上市成天下富翁之大吉兆。一粒三台吉星勝卻人間無數。