容祖兒孖蔡卓妍英國血拼　突表心聲嚇親衛蘭

天后容祖兒與蔡卓妍（阿Sa）是公認的圈中好姊妹，祖兒近日不惜千里飛到英國倫敦與在當地開騷的阿Sa過聖誕，二人更齊齊出動盡情Shopping，滿載而歸。

阿Sa最近身在倫敦為Twins舉行巡迴演唱會，容祖兒特地飛到當地，與好友一起過聖誕。她們出擊Shopping，滿載而歸，還往探望好友黃偉文，過了一個溫馨又愉快的聖誕節。祖兒在社交網說：「最愛最掛住的boy黃偉文，終於趕得上在我最喜歡的節日上重逢，以我們熊抱經典動作為紀念，Happy Boxing Day。」阿Sa則說：「日日都好好笑，眾志成城為聖誕，我愛嘅人同愛我嘅人都喺身邊。」

大鬥靚聲

此外，祖兒在節目《聲生不息．大灣區季》第3集中與衛蘭進行PK戰，大鬥靚聲，祖兒獻唱《容易受傷的女人》後語出驚人向衛蘭大笠高帽說：「衛蘭是我第二個最喜歡的聲音，我會愛你愛到發晒癲。」令衛蘭受寵若驚。

另外，今集以「你印象最深刻的香港電視劇OST」為主題，請來演出無數經典劇的歐陽震華任嘉賓，風趣幽默的他甫開場便以「港普」自嘲一把年紀，之後開金口獻唱。他又親揭大受靚女拍檔歡迎的真相：「漂亮的女演員如果搭檔是大帥哥，風頭會被搶，所以漂亮的女演員通常找我。女演員放心，最放心就是她的另一半。」而古巨基獻唱劇集歌《義海豪情》，勾起不少觀眾回憶。