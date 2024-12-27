東方日報C1：谷婭溦自爆被偷咪　險遭飲品加料

谷婭溦是公認「鐵肺歌手」，連續兩屆《中年好聲音2》及《中年3》擔任導師，對歌藝執着獲封「小辣椒」，正所謂樹大招風，她自爆曾被女歌手偷咪要令她慌張表演失準，甚至聽聞有人想在她的飲料加料企圖滅聲，揭示圈中黑暗面。對於這段被欺凌的往事，同門師姐吳若希和曾經同唱片公司的菊梓喬都表示未有聽聞。

歌手谷婭溦（Vivian）近日推出新歌《一級保護動物》，是人性四部曲的第三部曲，代表善，創作靈感緣於一次去四川唱歌，受當地人的淳樸真誠所打動，洗滌了心靈，新歌以全新唱腔演繹，唱出清純味道，她希望喚起人與生俱來的善心，強調四部曲並非講述自己的經歷。不過Vivian直言自從開設音樂學校後，多番受騙，損失金錢事小，傷害她唱歌就萬萬不能，她道出一次親身經歷，跟一名女歌手同場出席節目，輪到Vivian上台時，發現支咪不翼而飛，被女歌手拿走。問到為何要整蠱她？她說：「當時搵咪係有啲緊張，好小朋友囉！想搞亂我心神，令我唱唔到歌，但唔會影響到我，唔明點解咁做。（點知女歌手收埋？）我見到，我從來唔會講。（之後疏遠佢？）係！以前會同佢一齊食飯，佢又會車埋我。（跌晒眼鏡？）係！不過後尾聽番佢唔覺得（收埋咪）有問題。」她續稱：「原來佢係因為有段時期啲人話我唱得好啲，佢個心好唔舒服。」Vivian堅持不肯透露「蠱惑女」的身份，表示並非同門，從此跟對方保持距離，直言有你冇我：「嗰時成日派我同佢一齊，我問可唔可以唔一齊？有佢冇我啦！」

慘遭大整蠱的Vivian，自言是因為半紅不黑，若是大紅人便不會被人欺負。她再爆出另一駭人傳聞，說聽聞有人想在她水杯加料，要令她失聲上不到台：「如果同佢熟嘅話係有機會做到，好彩冇發生過。」她對這些整蠱招數毫不退縮，反而要自己更加唱好，直言對唱歌好執着，不能挑戰。

吳若希菊梓喬唔知情

入行9年，Vivian今年與無綫改為聯合經理人約，開心無綫願意打開大門，讓她與不同單位合作，揚言在無綫9年，在高強度鍛煉下，天塌下來也不怕，指出內地對電視台出身的藝人一直予以尊重。除了出歌，又透露會唱劇歌及即將拍攝無綫新劇，指監製透露角色乃為她度身訂造，令她十分期待。對於Vivian揭開遭行內人整蠱往事，吳若希表示不知情，也不作出回應，至於前同門歌手菊梓喬就表示：「好似聽聞過佢畀人偷銀包，其他冇聽過。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：