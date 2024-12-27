2025代表色出爐　快學「摩卡慕斯」穿搭

每年Pantone發布的年度代表色都會成為時裝界的熱話，而2025年的代表色為「摩卡慕斯 Mocha Mousse」，顏色的飽和度低、予人柔和溫暖的感覺，加上不難搭配，即使融入日常穿搭也不顯突兀，不妨參考南韓女星的穿搭示範，令造型更加分！

棕色調總是穿搭上的安全牌，百搭之餘又不挑膚色和身形，就如早前掀起的「美拉德風穿搭」，同樣是以不同深淺的咖啡色為主。但如果想穿出時尚感，則可參考南韓女團Red Velvet成員Wendy、Irene和瑟琪的穿搭，Wendy和瑟琪兩人都穿着摩卡色針織毛衣，其中瑟琪的更有菱形圖案，令造型不會過於乏味。至於Irene則穿着摩卡色短裙，適合作為女生們的Dresscode參考。

如果想令你的「摩卡慕斯」造型更為特別，或可以添加有趣可愛的配件。例如女團Twice的成員Momo般，上身穿着摩卡色的衞衣，再簡單搭配一條牛仔褲，但特別之處就在於頭頂的毛茸茸帽子，營造俏皮可愛感，在冬天時還能發揮保暖作用，百搭又實用。

雖然摩卡慕斯是年度代表色，但若全身都是此色調，則會令造型變得沉悶無聊。因此可參考惠利的穿搭造型，外套為摩卡色的西裝厚絨外套，而內裏搭配了一件鮮紅色的針織上衣，作為造型的亮點，不但更顯氣色，也十分有過年的氣氛，並以白色內搭增添層次感，各個年齡層的女生也能輕鬆駕馭。