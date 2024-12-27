《魷魚遊戲2》被嫌欠新鮮感　製作公司股價下跌3成

韓星李政宰主演的話題韓劇《魷魚遊戲》第2季昨日（26日）上架，由於第1季在全球大受歡迎，因此大家都很期待續集，不過不少海外媒體都對第2季表示失望，有外媒批評第2季的故事停滯不前：「假如是已經看過第1季的人，你將會再次看到相同的東西。」亦有外媒表示：「對《魷魚遊戲》第2季完全失望，沒有第1季的趣味和新鮮感。」

曾捲吸毒案的韓團Big Bang前成員T.O.P在劇中飾演Hip Hop選秀節目出身、捲入吸毒案的饒舌歌手「薩諾斯」，雖然角色設定很適合他，但韓媒就狠批他的發音差，說話和Rap的語氣亦十分肉麻，令人難以投入，不明白為何導演黃東赫一定要找有吸毒前科的T.O.P演出劇集。

而與《魷魚遊戲》第2季有關的股份表現亦不理想，李政宰為主要股東的製作公司Artist Studio和Artist United比昨日下跌29.84%及27.42%，而負責劇集特別效果的公司Wysiwyg Studios及Dexter Studios下跌23.49%及22.64%，有份投資劇集的公司Showbox亦跌17.13%。