早前甩拖的藝人朱智賢(朱朱)最近經歷喪犬之痛,情緒跌入谷底,近日聖誕節,她在社交網出Po懷念愛犬,她寫道:「本來滿心期待將新屋布置得好有聖誕氣氛,可以同冬冬影返一啲靚相,好後悔無一早同佢影,喺電話搵到一張同佢喺聖誕樹前面嘅隨意自拍,都總算有番啲安慰,叫做有同佢影過聖誕相啦!17年來第一個沒有Dount的聖誕,媽媽會慢慢適應。」並上載跟愛犬冬冬在聖誕樹前的合照。

而承諾會慢慢適應的朱朱,昨日(26日)再度更新社交網,她終於收拾心情,孖好友蘇韻姿一齊出街感受節日氣氛,並影了多張靚相,兩個攬到實又作狀咀嘴,朱朱還肉緊捧實對方的臉珠,相當溫馨,她留言:「Who need a bf when you have a bff」看來有好友相伴,沒有另一半的她也不愁寂寞,網民見到朱朱再現歡顏,也安心不少。