本日日本：釀酒廠直營旅館　爽爆放題任飲

早前聯合國教科文組織將傳統清酒釀造列為非物質文化遺產，以這種手法釀造的酒有日本酒、正宗燒酒、泡盛等，一直以來深受世界各地酒迷愛戴。日本不少釀酒廠為了推廣傳統清酒文化，積極為酒客帶來更多品酒體驗，其中神奈川縣川崎市便有由百年老字號釀酒廠經營的酒店，賣點是房價已包住客於酒吧任飲多款清酒等，保證盡興！另外奈良縣和長野縣亦各有清酒住宿設施，讓旅客不醉無歸！

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川崎：房價全包 痛快吃喝

於今年年頭在川崎市開業的SAKE Kura Hotel川崎宿，是由擁有逾百年歷史的神奈川縣釀酒廠吉川釀造開設的6層高酒店。如此背景下，酒店的焦點自然落在1樓的酒蔵Bar，住宿房價已包住客在此任飲4至5款時令和當日推薦的酒精飲料，當中注目的有該酒廠招牌清酒出品「雨降///Afuri」，特色是採用從神奈川縣丹澤大山地層抽出、硬度達150至160的地下水，及不經打磨米粒釀造而成，酒精成分偏低，入口清爽與濃醇並存。另有利用該酒調配的Highball及多款雞尾酒，並同時提供關東煮和小吃作下酒菜，無論飲或食均相當痛快。住宿方面，酒店設有17間面積由22.9至47.8平方米不等的客房，分為6種房型，當中最大的Kura Suite設置了加大雙人床及搖籃椅，並有藝術家柏原晉平的作品點綴空間。此外，酒店以古代存放貨物的倉庫為設計概念，各處放有伊萬里燒瓷器、和服和藍染藝術品等作裝飾，營造古色古香氛圍。套房房價每晚￥45,400起（約HK$2,270）。

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奈良：家屋改建 法式大餐

提起清酒，當然不得不提被喻為該酒發源地的奈良縣。現時該縣有27間釀酒廠，與此同時奈良市有一間由清酒釀酒廠改建而成的酒店NIPPONIA HOTEL奈良Naramachi。酒店前身為擁有150多年歷史的奈良豐澤酒造的其中一間酒廠（後來用作住宅），酒店賣點是在不改變原本間隔下改裝而成，並保留了土間、庫房和花園，讓住客可享受傳統古民居的建築美感。共有8間客房，分為3種等級，面積由37至54平方米不等，不少房內可看到舊式格子窗，另有將昔日倉庫改建而成的複式客房，部分客房更有檜木浴缸讓你泡酒糟浴。與此同時，酒店設有一間由土間改建而成的LE UN餐廳，供應大量採用大和蔬菜、大和牛肉、大和豬肉等奈良食材，並使用酒糟進行烹飪的法式菜餚，同時提供與日本酒的搭配，包括從奈良豐澤酒蔵直接運來的鮮榨清酒（初榨酒）和限量版清酒。入住期間還可另費參觀市鎮的清酒釀酒廠並體驗品酒。房價每晚￥75,932起（約HK$3,767）。

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佐久：親身參與 體驗過程

長野縣東部佐久地區憑着豐富水資源、土地及氣候等條件，造就當地釀酒和農業發達。區域內匯聚了13家清酒酒廠，當中一間橘倉酒造是早於1696年開業的老字號釀酒廠，出品一直獲得高評價，其中的橘倉純米大吟釀便獲得第67回長野縣清酒品評會的縣知事賞。除了釀酒，這間酒廠同時推出多種釀酒師體驗項目Kurabito Stay，讓參加者參與實際的釀造清酒步驟，尤其以3日2夜的方案最受歡迎。為了釀造清酒，先用蒸米製成米麴，再將水、米麴、蒸米和酵母放入小酒桶內花兩周製成酒母，之後將酒母轉至大酒桶內，並分三個階段加入水、蒸米和米麴，待發酵約1個月成醪，便可將之分離成清酒及酒糟。而參加者由洗米及泡米開始便落場「開工」，當中又以種麴的過程最叫人難忘，於濕度及溫度經嚴格管理的房間內，向冷卻的蒸飯撒上麴菌孢子，並需多次將蒸飯「撈勻」，約2日後便可製成米麴。方案同時包含品酒研討會，並安排入住由百年古民家改建而成的酒店。3日2夜體驗方案（包2早餐及1晚餐）費用每人￥89,800起（約HK$4,490）。