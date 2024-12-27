吳卓羲渴求感情　緣分到女人自然會出現

藝人吳卓羲與尹光今日（27日）出席活動。吳卓羲在台上先後唱出《紅蝴蝶》及《別怪她》，吸引過百粉絲支持，他表示聖誕跟家人BBQ，近來就忙宣傳自家品牌玩具，透露農曆年後會在港開新戲。

他受訪時表示聖誕跟家人過得很開心，正當記者想問他感情事時，醒目的他即笑指知道大家想説甚麼：「盡緊力㗎啦，你估我唔想呀？緣分一到，女主人自自然然會出現，我盡力咁渴求、希望！（2025年願望？）由2002年大家開始問我已經Ready。（Bosco有冇介紹畀你？）佢自己都未搞得掂啦。」然而他邊説邊「標汗」，場面搞笑。問到媽媽有否催抱孫？他笑指媽媽已經不夠膽再提：「話我成日喺記者面前話佢，佢話都係講過一次，唔使唱到今日嘅，之後嬲咗一日。」問到能否接受姊弟戀？他笑指不介意女朋友細個自己10幾年，但也不介意姊弟戀，不過最好不要大過他4年。

談他早前到佛山出席活動時，引來萬人到場支持，不過期間發生混亂，他更被狂迷扯衫及摸手仔，他解釋其實當時並非那麼混亂：「其實大家只係想影相同握手，可能位置問題令人誤會咗。」他坦言最擔心混亂間令大家受傷，亦曾於混亂中幫粉絲執鞋，笑問他經常兼任保安？他笑謂：「唔想有人因為我而受傷，一陣連佢哋阿媽都嬲埋我。」問到會否辦搞握手會？他笑言曾在馬來西亞宣傳時慘食檸檬：「想同個女仔握手，個女仔走咗去。（有陰影？）係啦費事瘀啦，不過都可以諗。」

至於已屆80歲的尹光，以一身潮人打扮現身，非常有型，除了獻唱歌曲外，又分享長壽秘訣，提醒大家做人要及時行樂，不要執着，他笑謂：「有嘢做就做，冇就去玩，永不言休。」他受訪時表示聖誕跟朋友行街買禮物，提到聖誕是搵錢檔期，他坦言現在不同：「以前年代唔同，節日一定會趕騷，但依家啲人發現就算唔搞騷，都會有好多人嚟，所以就將啲騷錢留返喺靜嗰陣用。」談到樂壇頒獎禮在即，他坦言對獎項隨遇而安：「有就開心，冇都唔使灰心。」提到他推出新歌《命硬八十》，他表示早前到越南拍攝了特輯，將於下月播出，又透露三月將舉行粵曲演唱會，笑言因從不會看字幕機，故差不多背熟歌詞，

另提到患上認知障礙症友張偉文，他表示早前探望過對方：「佢仍然要坐輪椅，不過仲認得我，但就經常咬手指，希望佢嘅病會愈來愈好，盡快康復。」