潘靜文自爆有抑鬱　幸得媽媽形影相隨走出陰霾

「聲夢小花」潘靜文(Sherman)今年有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳女新人」，與陳懿德、廖慧儀、曾文心等爭獎，日前她受訪時表示「飛躍進步女藝員」和「最佳女主持」都未能躋身10強，幸入圍新加入的新人獎，感到開心，笑言當大家不知如何選擇時，可以考慮她。今年嘗試了很多不同工作，特別主持大騷，對她大考驗，而另一考驗是年初發現情緒出現問題，她在社交平台Po出爆喊相示意不妥：「年初情緒有啲難控制，嗰段時間咁啱有好多工作，喊完繼續工作，係好大考驗。」自爆有看心理醫生，被診斷為輕度抑鬱：「醫生唔建議我睇精神科，無接受過藥物治療，我覺得傾完好似無乜作用，都係靠自己，嘗試吓走唔走出困境，好感恩我出完Po之後，收到好多藝人朋友私訊叫我加油，好似JW、李幸倪，仲有Gigi（炎明熹），佢傳咗一大段說話畀我，同我講我並不孤單。」

Sherman一向是大家心目中的開心果，她感謝媽媽在她不適時一直陪伴，就算拍ＭＶ時，媽媽都跟到足，母女一齊渡過難關。Sherman表示能管控情緒，愈多工作讓她獲得肯定，有存在感。