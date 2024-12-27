麻生果恩　可愛唱作少女

麻生果恩識得自彈自唱，又仲識作曲，認真多才多藝！（互聯網）

印象中，後生靚女加入樂壇多數做偶像派，甚少行得唱作人呢條路，但又唔係冇例外，好似今日為大家介紹嘅妹妹仔麻生果恩，既有青春偶像嘅顏值，又識得自彈自唱，就連作曲都難佢唔倒，問你服未！

精靈有神

話說日本有部分僧侶可以成家立室，生活同普通人冇咩分別，而麻生果恩就係來自一個僧侶家庭，自細喺寺院長大，父母篤信佛學，所以當初為寶貝女命名時，正正受因果學說啟發。

話時話，如果果恩真係相信因果論，咁就一定要感激父母嘅恩德，事關阿妹天生一副美人胚子，雙眼精靈有神，笑容又夠晒可愛，若然唔係父母做得好事多，又點會咁幸運呢？另外，果恩嘅身材都好掂，有成5呎6吋高，擺明繼承咗父輩嘅遺傳基因，而且肌膚白嫩，極具透明感，雖然心口對車頭燈唔算好大，但依然可以唧出一條誘人事業線！

熱愛音樂

現年20歲嘅果恩，自細熱愛音樂，對結他情有獨鍾，早喺2016年，即係12歲嗰陣已參加一項名為「黑髮結他少女選手權」嘅比賽。呢個有選美成分嘅活動，令阿妹有機會喺大庭廣眾面前表現自己嘅音樂造詣，仲獲得評審團特別獎，為日後出道做歌手打咗一支強心針。

提及歌手之路，果恩唔止識得自彈自唱，仲會負責埋作曲部分，認真多才多藝！與此同時，果恩嘅相貌討好，身材又唔差，好快吸引到寫真界嘅留意，後來仲喺「全國女子高中生制服收藏2022」呢項比賽中贏得寫真偶像獎，前途真係無可限量！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎6吋

三圍：33D-23-34

麻生果恩鍾意音樂之餘，亦好有表演欲，頻頻參與寫真演出工作，登入其社交網，就會知道佢嘅最新消息，仲會搵到唔少生活照同性感相。