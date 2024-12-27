Natasha Nice　百萬級脫界肉彈

美國脫界史上有唔少傳奇女星，但並非喺引退之後才被捧上神枱，就好似身懷一對激凸肉彈嘅Natasha Nice，喺脫界取得亮眼成績，卻遲遲冇獎落袋，偏偏轉戰成人網紅界，就贏得人氣網絡脫星呢項殊榮，仲吸納咗過百萬粉絲，真係夠傳奇！

鍾意睇四仔

睇四仔唔係男人先鍾意，女人一樣會沉迷，甚至幻想自己成為片中主角！喺法國馬恩河谷省豐特奈蘇布瓦出生嘅Natasha Nice，就係不折不扣嘅四仔迷，仲要瞞住父母投身脫界添！

話說Natasha Nice係法國同古巴混血兒，喺一個相當保守嘅家庭中長大，3歲跟隨父母移居美國加州洛杉磯生活，喺荷里活一間私立學校讀書，由於文武雙全，既係籃球同排球校隊隊員，又係學生會主席，所以交遊廣闊，亦好熱衷接觸新事物。同好多年輕人一樣，表面上係乖乖女嘅Natasha Nice，暗藏反叛性格，成日會靜雞雞睇四仔，高中畢業後決定做自己想做嘅嘢，加入脫星行列，並為Red Light District演出處女作《Cum Stained Casting Couch #7》，從而喺攝影棚獲得人生第一次高潮！

吸金力激增

話時話Natasha Nice個樣上唔上鏡，見仁見智，但心口嗰對車頭燈有成36G，淨係呢一點都好適合喺脫界搵食。再者，阿妹喺拍攝過程表現得好專業，就算係第一次都毫不緊張，嗰種真情流露嘅演出，得到廣大四仔迷支持，因而有機會跟Bang Productions、New Sensations、Naughty America等多間著名片廠合作。

雖然Natasha Nice喺脫界取得唔錯嘅成績，但一直同獎項無緣，搞到佢有啲心灰意冷，決定回歸校園，直至獲得電腦學士學位，才於2017年復出，並將矛頭直指成人網紅界。原來喺讀書期間，Natasha Nice發覺做網紅大有可為，加埋本身喺脫界有一定人氣，殺入網絡有着數，果然呢次復出，聲勢強勁，除咗喺2019年於AVN頒獎禮勇奪人氣網絡脫星，其X帳號嘅粉絲數量更超過110萬，吸金能力亦隨之急升，聽聞每月收入超過5位數，仲要係美元，實在太和味！

Profile

出生地：法國

身高：157cm

三圍：36G-26-37

Natasha Nice早前被問到會否離開成人業，佢就話永不言退，事關每次睇番自己嘅演出都會勁興奮，仲話會繼續做好網紅呢份工，透過社交網向網友派多啲福利。