【是日通勝】

農曆十一月廿八

甲辰年 丙子月 丙寅日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、會友、出行

忌：祭祀、開倉、移徙

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：48、17、06

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

金牛座：謀事忌故步自封，多接觸新資訊易獲啟發。

雙子座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

巨蟹座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

獅子座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

處女座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

天秤座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天蠍座：財運回穩，量入為出的策略要貫徹始終。

人馬座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

山羊座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

水瓶座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

雙魚座：工作運稍遜，表現比預期差，信心受打擊。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）兔 精神差

鼠：感情關係現危機，有可能被伴侶冷落。

牛：暴食暴飲傷腸胃，交際應酬適可而止。

虎：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

兔：精神差，昏昏欲睡，趁今日好好休息。

龍：雖然運動有益身心，但必須量力而為。

蛇：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

馬：財運差，投資花費忌衝動，小心受騙。

羊：願意包容另一半，感情生活會更愉快。

猴：是日沖煞，健康運稍遜，要注意飲食。

雞：多出席派對，單身者能遇到心儀異性。

狗：財運變差，遺失貴重物品的機會甚高。

豬：幹勁十足，處變不驚，做事效率極高。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

十二星座跨年節目

跨年夜是每個人都期待的時刻，不同人在迎接新年的方式上也有獨特偏好。以下節目推介希望幫助每個星座的人找到最適合的跨年方式。

白羊座：

熱愛冒險和挑戰，可以選擇參加新年攀岩活動或越野跑比賽。

金牛座：

最適合在豪華的餐廳享用一頓美味的跨年大餐，與家人或朋友一起度過溫馨一夜。

雙子座：

參加跨年派對或音樂會，享受熱鬧的氛圍和不斷變化的娛樂節目。

巨蟹座：

在家中與親朋好友一起慶祝，舉辦一個溫馨的家庭聚會，分享美食和回憶。

獅子座：

參加豪華的跨年晚宴或大規模的煙火表演，在眾人面前展現自己的風采。

處女座：

參加一場有組織的跨年活動，例如主題舞會或慈善晚宴，享受井然有序的夜晚。

天秤座：

參加優雅的晚宴或時尚派對，與朋友們度過一個充滿藝術氣息的跨年夜。

天蠍座：

參加一個充滿神秘色彩的跨年派對，如面具舞會或密室逃脫。

人馬座：

參加戶外活動如露營或滑雪，迎接新年的同時，享受大自然的美景。

山羊座：

參加企業的跨年活動，與同事們一起慶祝，並在新一年開始設定新目標。

水瓶座：

參加科技展覽或看科幻電影，與志同道合的朋友一起迎接新年的到來。

雙魚座：

參加燭光晚餐或藝術展覽，在美麗的氛圍中迎接新年。