趙露思癱坐輪椅送院　疑患神經系統疾病

內地「甜寵女神」趙露思日前被拍到深夜坐輪椅急送入院，軟癱在輪椅上的她看來相當虛弱，入院原因未明，而其社交平台更離奇地突遭封鎖，令本已擔心偶像的粉絲更為恐慌！其所屬工作室昨日發聲明，只交代趙露思因身體不適需暫時停工，但未有回應帳號被封鎖一事，惹來粉絲怒轟！

趙露思近月與內地男星彭冠英拍攝劇集《戀人》，昨日突然瘋傳趙露思入院的消息，並有多張她軟癱在輪椅上的照片，有關話題旋即登上熱搜榜首3位，備受關注。有指她入院的原因是太瘦及疲勞過度，早前她與彭冠英拍外景時被網民捕獲，當時穿圓領上衣的她胸骨清晰可見，瘦得厲害，加上她曾表示目標體重是70斤（約93磅），故不少網民都懷疑她因營養不良導致抵抗力變差，如今搞到要入院！但亦有消息指趙露思病住開工才是致命傷，本月14日就曾傳出她需吸住氧氣拍戲，之前又要拍淋雨戲，捱到本月18日終支持不住要入院。

粉絲炮轟工作室

趙露思入院至今接近10日，事件才告曝光，更離奇的是有人發現其個人社交平台帳號被封鎖，加上有指她不在北京，社交平台的IP卻顯示在北京，令人懷疑該帳號根本不是由趙露思本人掌控，令整件事更添神秘。本已非常擔心偶像的粉絲因此更為恐慌，紛紛留言催促趙露思所屬工作室交代情況，而工作室昨午發聲明，指趙露思確實因抱恙而入院，目前正在休養，將暫停後續所有工作：「18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。接下來我方將以趙露思女士的身體健康為首要考慮，暫停後續所有工作，也願所有關心露思的人，給她身心休息的空間，謝謝大家的理解體諒。」

雖然工作室已對事件作出回應，但不少網民仍大感不滿，尤其聲明未有解釋趙露思社交平台帳號被封鎖的原因，故紛紛要求工作室再作回應。而工作室所指的「暫停後續所有工作」，被部分網民解讀成將辭演《戀人》，由於該劇已拍了一半，若換角的話，投資方應要蒙受不少損失。

緋聞男友劉宇寧爆娛圈潛規則

趙露思因病停工成為網上熱話，而曾與她合作劇集《珠簾玉幕》並傳出緋聞的劉宇寧，近日在直播中大爆娛樂圈黑幕亦引起熱議！有傳他已簽約拍攝下部戲，劉宇寧在直播中澄清：「沒簽，別聽他們胡說八道，他們就是在搞我！」並舉例指有新戲早已敲定某位男演員演出，但定下的男演員可能未必「達標」，有關方面就會放消息指「劉宇寧要演這個」，而專門批評他的「黑粉」此時就會跳出來質疑「他憑甚麼」，下一步就是該公司澄清沒找他參演，劉宇寧直言：「就是拿我先開一刀，溜我一大頓，然後還好像瞧不起我，很是莫名其妙。」他無奈表示這局面難以破解，除非他以後不在這個圈子生存。劉宇寧直接揭穿內地戲劇圈的狀況，不少網民都力撐他是「娛樂圈活人」，贏得不少掌聲。

昨日傍晚網上再流出影片，指趙露思疑似患上了神經系統疾病，未能夠說話和行路。見她頭髮凌亂，面色蒼白兼雙眼無神，全身無力需要由友人扶着她頸部位置平衡坐姿，陷入令人相當擔憂的狀態。