倪樂琳拍節目食炸沙蟲　梁嘉莹攻港大楊梓瑤返北京電影學院

港姐冠軍倪樂琳在三甲佳麗中率先跑出，獲得主持節目的機會，到內地拍攝飲食節目，她更突破心理關口品嘗地道美食炸沙蟲，並笑說：「好似薯條咁幾好食。」

應屆香港小姐三甲倪樂琳、梁嘉莹和楊梓瑤近期在港合體出席慈善晚宴後，便暫時分道揚鑣，各自有新動向。口齒伶俐的倪樂琳早前在無綫台慶夜被委以司儀重任，表現得到外界肯定，故率先從三甲佳麗中跑出，與林正峰、李家鼎等到湛江拍攝飲食節目，除了可以累積拍攝的實戰經驗外，更能趁機大飽口福。

首次拍攝節目的倪樂琳直言第一日開工戰戰兢兢，擔心講錯說話，拖累節目的拍攝進度，而過於忐忑的心情令她食螺絲NG，幸好有工作人員、導演，特別是前輩李家鼎的教導和鼓勵，在她熟習拍攝流程後，拍攝狀態已經放鬆得多，表現漸入佳境。

楊梓瑤參選全校皆知

倪樂琳直言這次拍節目意義重大，自己亦相當喜歡做主持，更在節目中突破了心理關口，嘗試了不少地道美食，她說：「以前唔食蠔，但係湛江啲蠔出名新鮮，第一次嘗試食蠔，之後仲試食埋炸沙蟲，以前一定唔夠膽食，覺得蟲好恐怖，但今次旅程令我突破咗自己嘅心理關口，發現又冇想像中咁難入口，炸沙蟲好似薯條咁幾好食。」

另一邊廂，港姐亞軍梁嘉莹當選後也沒有放棄學業，近期繼續在港大修讀碩士課程，聖誕節則到廣州探望家人。至於楊梓瑤則回北京電影學院上課，她笑言參選港姐一事全校皆知，同學見面也和她開玩笑指：「香港小姐嚟喇！」相當搞笑。