Snow Man吸金154億日圓　年度音樂作品總銷量最高

日本9人男子組合Snow Man，出道5年紅透樂壇。音樂網站Oricon公布2024年歌手總銷量排名，埋單統計過去一年音樂作品銷量成績，Snow Man以總銷售額154.2億日圓（約7.59億港元）稱冠，首度成為年度吸金王。

Snow Man今年在樂壇成績一枝獨秀，雖然上月推出的專輯《RAYS》收錄歌曲《KATANA》MV鬧出「辱華」風波，但未有影響銷情，大賣116萬張，成為年度專輯冠軍，並同時於「年度單曲」、「年度DVD」、「年度藍光碟」等銷量排名橫掃6冠。主將目黑蓮聯同隊友渡邊翔太及向井康二領獎，他表示想到獲獎是能成功取悅歌迷的證明，便感到很高興。他近日又與隊友佐久間大介合作演出手機遊戲廣告。

人氣樂隊Mrs.GREEN APPLE以95.9億日圓(約4.72億港元)總銷量成亞軍，Snow Man同門組合SixTONES則以64.7億日圓(約 3.19億港元》排第3。以43.7億日圓(約2.15億港元)排名第8位的組合YOASOBI，前日(26日)起一連兩日在亞博開騷，雖然演出精彩，但主辦單位銷售周邊產品安排混亂，演出時觀眾不准站立睇騷，更有男粉絲被多名保安抬離場，惹來樂迷不滿。