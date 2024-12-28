全港首個「醇酒美食嘉年華」隆重登陸北角海旁　維港海景美酒「醉」Chill朝聖地

【營業資訊】為迎接2025的到來，北角匯特意舉行【醇酒美食嘉年華@北角海濱】與大家一同舉杯慶祝！一連四天在北角匯海濱露天廣場和室內舉辦連串精彩美酒活動，於維港海濱陪伴下，「微醺市集」將帶來超過40款各地人氣靚酒及國際得獎佳釀，更提供多款特色佐酒美食，包括世界冠軍級芝士、法國鴨鵝肝醬及西班牙火腿等，大家更可參加「品酒教室」學習調酒、美酒與食物配搭等技巧。商場亦安排多個酒莊主題遊戲、「醉」心魔術及「至Chill Busking」等表演，讓您在享受美酒的同時，觀賞精彩表演。此外，作為寵物友善商場，活動特設「毛小孩Pawty Zone」，誠邀各位寵主帶同愛寵一同參與，與愛寵一同品嘗「美酒」美食、參與工作坊以及打卡，與愛寵留下美好回憶。商場並聯合場內各大餐飲商戶推出期間限定美食及優惠，更特設「醉賞有禮三重賞」消費禮遇，於市集攤位或場內餐飲商戶消費滿指定金額，除了可於場內「自助品酒機」自選多款來自世界各地的得獎美酒外，更可換領商場餐飲現金券及法國氣酒酒等多個期間限定獎賞。活動免費入場，今個新年北角海旁，勢必成為大家必去的「醉」Chill 朝聖地！

「微醺市集」搜羅逾40款各地人氣靚酒及國際得獎佳釀 特設「品酒教室」學做美酒配對師+調酒師

於北角匯二期露天廣場舉行的「微醺市集」，將搜羅超過40款城中熱話美酒和美食品牌，由葡萄酒、中國白酒、日本清酒、韓國燒酒、氈酒、芬蘭伏特加、法國拔蘭地、墨西哥龍舌蘭、蘇格蘭威士忌以及本地手工啤酒等，酒類款式琳瑯滿目，帶領你舌尖環遊世界，品嘗各地特色靚酒。

市集特別推薦三大酒品：

1/ 來自香港首位自設葡萄園及酒莊的釀酒師 Stef Yim，其在意大利西西里Etna火山的傑作──意大利熔岩酒莊海拔760紅酒，其在獨特的天然資源豐富且土釀肥沃的環境下，孕育出超高質素的葡萄，令紅酒有着獨特的香氣及醇厚味道，絕對令人一試難忘！

2/ 市集亦帶來了近年超高人氣的中國貴州「珍酒」，這款高端醬香型的白酒酒體醇厚，其香料及豆類發酵味道層次豐富，餘韻悠長。

3/ 南非著名品牌Vinette罐裝葡萄酒JUNO merlot 2024亦不容錯過，酒廠透過創新技術，在鋁罐中注入高雅的葡萄酒，因而備受全球矚目，早前更奪得 Gilbert & Gaillard國際葡萄酒挑戰賽中的金獎！

此外，市集同時為大家帶來多款特色佐酒美食，包括曾獲得於國際盲選芝士比賽中被選為世界冠軍的荷蘭Gouda Cheese Hugo's Kaas，發酵期長達18個月左右，比一般芝士重牛奶味，佐酒首選；法國傳統美食品牌Maison Argaud的鴨鵝肝醬、鴨肉醬及鴨腿，所選用的鴨子都是用開放式牧養的「走地鴨」，材料100%天然並不加任何防腐劑；以及專營西班牙伊比利亞火腿、沙丁魚的 Diverxu，大家快快約定朋友前來逛市集，在維港海旁把酒言歡，品嘗風味佳餚！

同場於表演區更有「醉」心魔術表演，由有「明星御用魔術師」之稱的星級魔術師Cyrus Yu為大家表演近景魔術以及「至 Chill Busking」等表演，讓大家一邊品嘗美酒一邊Chill住欣賞表演。

市集特設「品酒教室」，大家可參加「Wine Pairing美酒配對工作坊」，由專業葡萄酒導師Esther Lee深入淺出地與大家一起探索葡萄美酒與美食配對的基礎知識及技巧的；此外，亦可參加「Cocktail Bartending調酒速成班」，由Bacardi 傳世雞尾酒大賽香港區冠軍Michael Leung親授調製獨特口味的雞尾酒，Michael特別為今次活動創作了一款以咖啡調酒概念的雞尾酒特飲'Sober Breeze'──透過分子調酒的手法將濃縮咖啡（Espresso）及咖啡油脂（Crema）混合再轉換成泡沫，加上琴酒、清爽的西瓜梳打和酸葡萄汁，創作出咖啡香氣濃郁而清爽的咖啡調酒，讓特飲加海風帶你進入微醺世界。參加者可能即席體會調製出屬於自己口味的雞尾酒。現場更設多個酒莊主題遊戲，讓市民輕鬆體驗專業品酒的樂趣，必定讓人樂而忘返，活動費用全免，萬勿錯過！

與愛寵一同分享Happy Moment！「毛小孩 Pawty Zone」品嘗毛孩專屬美食、工作坊、打卡賞

作為寵物友善商場，北角匯誠邀你帶同愛寵一同前來分享快樂時刻！「微醺市集」旁特設「毛小孩Pawty Zone」，讓一眾可愛毛小孩享用由榮獲「亞洲亞際品牌節──卓越寵物烘焙大獎」的人氣寵物食品店Dogstergogo主理的多款特製寵物食品及飲品，包括以法式燉鴨肉或牛肉清湯炮製的「PAWHISKEY」；以雞骨湯炮製的「CHOWVAS」、含保護關節配方的寵物蛋糕「BAARGARDEN」等，亦可以品嘗到紅菜頭雞骨湯啫喱製作的「DOGTAIL」等，全部以酒杯、酒樽等「仿酒品」盛器呈現，讓毛孩也來伴你Cheers！

而寵主亦可以帶同毛孩於Pawty zone裏的葡萄莊園主題場景中，免費使用各款商場為寵物準備的有趣裝扮，為毛孩拍下逗趣的一刻！而商場亦特別舉辦「寵愛一刻打卡賞」，The Point會員於「毛小孩Pawty Zone」，讚好指定Facebook或Instagram或小紅書的貼文，然後留言並分享愛寵的打卡照，即可獲贈美味的「火雞狗餐盒」乙罐。

活動期間更特別舉辦「毛孩美酒盛宴DIY工作坊」，由導師教導主人們以寵物食用的雞肉、雞湯、蝦肉及芝士材料，為愛寵製作專屬的豐富的「美酒盛宴」，炸雞髀配紅酒定炸蝦配紅酒？任你選擇！完成後參加者可以帶走自己親手製作的製成品及獲贈精美包裝盒，為你的毛孩們送上驚喜！

詳情：

醇酒美食嘉年華@北角海濱

日期：2025年1月2至5日

地點：北角匯二期地下露天廣場