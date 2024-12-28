金秀賢《AAA》掃4獎！邊佑錫金惠允合體捧最佳情侶獎

韓國《2024 Asia Artist Awards》（AAA）昨晚（27日）在泰國曼谷舉行長達4個多小時的頒獎禮，頒發歌手及演員部門的多個獎項，今年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫與女星金惠允相隔多時合體出席頒獎禮，兩人除贏得「最佳情侶獎」和「人氣獎」之外，又捧走「Best Artist獎」，邊佑錫與韓劇《和我老公結婚吧》的女星朴敏英分別奪得「年度男、女演員獎」，又和女團IVE成員張元英一同獲得「Asia Celebrity獎」，金惠允則與男團EXO隊長Suho獲得「Best Actor獎」。

男星金秀賢就憑韓劇《淚之女王》勇奪「年度演員獎」，他亦捧走「Best Artist獎」、「Hot Trend獎」及「Fabulous獎」，至於今年以劇集《金字塔遊戲》出道的張元英胞姊張多雅就獲得「新人獎」，昨晚剛好是張元英擔任主持，是兩姊妹首度同框，粉絲都大表驚喜。

歌手部門方面，人氣女團NewJeans與LE SSERAFIM分別奪得「年度歌手獎」及「年度演出獎」，人氣男團NCT 127及DAY6分別贏得「年度舞台獎」及「年度專輯獎」，「年度歌曲獎」由人氣女團Rose憑歌曲《APT.》獲得，男團ZEROBASEONE（ZB1）與女團KISS OF LIFE則獲頒「Best Musician獎」。

部分得獎名單

年度演出獎：LE SSERAFIM

年度舞台獎：NCT 127

年度男演員獎：邊佑錫

年度女演員獎：朴敏英

年度專輯獎：DAY6

年度歌曲獎：Rose《APT.》

年度歌手獎：NewJeans

年度演員獎：金秀賢

最佳情侶獎：邊佑錫、金惠允

Focus獎：WHIB

Potential獎：NCT WISH、崔普閔

Thai Star獎：Gemini & Fourth

Best Artist獎：ZEROBASEONE、DAY6、NCT 127、NewJeans、朴敏英、金惠允、aespa、IVE、KISS OF LIFE、Suho@EXO、LE SSERAFIM、安普賢、邊佑錫、TWS、BUS、周元、柳俊烈、WayV、BIBI、坂口健太郎、金秀賢

New Wave獎：BIBI

Emotive獎：曹柔理、Tony Yu

人氣獎：林英雄、NiziU、邊佑錫、金惠允

Icon獎：&TEAM

Hot Trend獎：金秀賢

新人獎：TWS、QWER、張多雅

Asia Celebrity獎：邊佑錫、張元英

Best Choice獎：Doyoung@NCT 127、Ten@WayV、曹柔理

Scene Stealer獎：金敏

Fabulous獎：金秀賢

Best Band獎：DAY6

Asia Star獎：坂口健太郎

Best Performance獎：NewJeans

Best Musician獎：ZEROBASEONE、KISS OF LIFE、Jimin@防彈少年團、BIBI

Best OST獎：Eclipse《陣雨》

Best MV獎：LE SSERAFIM

Best K-pop Record獎：Jungkook@防彈少年團、Seventeen、Stray Kids

Best Actor：Suho@EXO、金惠允

Queen Of AAA獎：張元英