金秀賢《AAA》掃4獎！邊佑錫金惠允合體捧最佳情侶獎
2024年12月28日 11:35
東網電視更多新聞短片
韓國《2024 Asia Artist Awards》（AAA）昨晚（27日）在泰國曼谷舉行長達4個多小時的頒獎禮，頒發歌手及演員部門的多個獎項，今年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫與女星金惠允相隔多時合體出席頒獎禮，兩人除贏得「最佳情侶獎」和「人氣獎」之外，又捧走「Best Artist獎」，邊佑錫與韓劇《和我老公結婚吧》的女星朴敏英分別奪得「年度男、女演員獎」，又和女團IVE成員張元英一同獲得「Asia Celebrity獎」，金惠允則與男團EXO隊長Suho獲得「Best Actor獎」。
男星金秀賢就憑韓劇《淚之女王》勇奪「年度演員獎」，他亦捧走「Best Artist獎」、「Hot Trend獎」及「Fabulous獎」，至於今年以劇集《金字塔遊戲》出道的張元英胞姊張多雅就獲得「新人獎」，昨晚剛好是張元英擔任主持，是兩姊妹首度同框，粉絲都大表驚喜。
歌手部門方面，人氣女團NewJeans與LE SSERAFIM分別奪得「年度歌手獎」及「年度演出獎」，人氣男團NCT 127及DAY6分別贏得「年度舞台獎」及「年度專輯獎」，「年度歌曲獎」由人氣女團Rose憑歌曲《APT.》獲得，男團ZEROBASEONE（ZB1）與女團KISS OF LIFE則獲頒「Best Musician獎」。
部分得獎名單
年度演出獎：LE SSERAFIM
年度舞台獎：NCT 127
年度男演員獎：邊佑錫
年度女演員獎：朴敏英
年度專輯獎：DAY6
年度歌曲獎：Rose《APT.》
年度歌手獎：NewJeans
年度演員獎：金秀賢
最佳情侶獎：邊佑錫、金惠允
Focus獎：WHIB
Potential獎：NCT WISH、崔普閔
Thai Star獎：Gemini & Fourth
Best Artist獎：ZEROBASEONE、DAY6、NCT 127、NewJeans、朴敏英、金惠允、aespa、IVE、KISS OF LIFE、Suho@EXO、LE SSERAFIM、安普賢、邊佑錫、TWS、BUS、周元、柳俊烈、WayV、BIBI、坂口健太郎、金秀賢
New Wave獎：BIBI
Emotive獎：曹柔理、Tony Yu
人氣獎：林英雄、NiziU、邊佑錫、金惠允
Icon獎：&TEAM
Hot Trend獎：金秀賢
新人獎：TWS、QWER、張多雅
Asia Celebrity獎：邊佑錫、張元英
Best Choice獎：Doyoung@NCT 127、Ten@WayV、曹柔理
Scene Stealer獎：金敏
Fabulous獎：金秀賢
Best Band獎：DAY6
Asia Star獎：坂口健太郎
Best Performance獎：NewJeans
Best Musician獎：ZEROBASEONE、KISS OF LIFE、Jimin@防彈少年團、BIBI
Best OST獎：Eclipse《陣雨》
Best MV獎：LE SSERAFIM
Best K-pop Record獎：Jungkook@防彈少年團、Seventeen、Stray Kids
Best Actor：Suho@EXO、金惠允
Queen Of AAA獎：張元英