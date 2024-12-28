趙露思癱坐輪椅父親發聲　爆患重度抑鬱劇組黑幕曝光

26歲「甜寵女神」趙露思病倒，日前被拍到深夜坐輪椅急送入院，軟癱在輪椅上的她看來相當虛弱，入院原因未明，而其社交平台更離奇地突遭封鎖，令本已擔心偶像的粉絲更為恐慌！不過有網友指出，趙露思爸爸已在女兒的粉絲群組報平安，要大家別擔心。

趙露思接連被網友爆出坐輪椅就醫照，稱她罹患神經系統疾病，已無法說話、不能自行走下車，需要人攙扶坐上輪椅，形容她面容憔悴、臉色蒼白，看起來很虛弱，外界都很關心趙露思的病況。幸而傳出趙露思爸爸已在粉絲群組報平安，表示女兒正在休息，要大家別擔心，還以「曝趙露思爸爸報平安」登上熱搜榜。

同時，也有網友整理出趙露思2024年的行程，發現她拍了《珠簾玉幕》、《許我耀眼》還有《戀人》這三部戲，中間還有配音工作、雜誌拍攝、商務拍攝、時裝周、直播活動等等行程，工作滿檔根本沒有休息時間，心痛她根本累壞了，難怪病倒。

但趙露思的病情眾說紛紜，還有內地傳媒指她罹患抑鬱症，詭異的是，趙露思的社交網目前被鎖，無法瀏覽，工作室只有說她突發身體不適，已經就醫，目前正在治療休養，但沒有說明病況和社交網被關，更是讓人不解。