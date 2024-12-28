百大美女結果出爐！Jisoo不敵菲律賓女星屈居第二

美國網站TC Candler的「全球百大美女排行榜」結果今日（28日）出爐，韓國人氣女團BLACK PINK的4名成員均有上榜，其中Jisoo不敵排榜首的菲律賓女星Andrea Brillantes，屈居第二，Rose、Lisa與Jennie則分別排第7、18及35位。

去年的冠軍得主Nancy登上第5位，第3位是加拿大職業棋手Andrea Botez，第4位是葡萄牙模特兒女星Alba Baptistaz，俄羅斯網紅Dasha Taran、韓團H1-KEY出身的泰國網紅Sitala、英國性感女神Sydney Sweeney及美國超模Jasmine Tookes則分別排第6、8、9及10位，韓國女歌手Somi就登上第11位，女團TWICE的台灣成員周子瑜及日本成員Sana分別排第14及22位，曾兩度稱冠的After School成員NaNa就進佔第20位。

人氣女團aespa成員Karina與NingNing分別排第24及77位，IVE主將張元英登上第33位，(G)I-DLE成員Minnie、宋雨琦及葉舒華分別登上第41、56及73位，女團Red Velvet成員Seulgi進身第47位，ITZY的彩鈴與禮志就分別排第43及62位，LE SSERAFIM日本成員中村一葉登上第53位，內地女星田曦薇排第79位，「魔鬼胸」蔚雨芯則登上第45位，她是唯一香港代表。

而美國天后Ariana Grande及Sabrina Carpenter分別登上第85及87位，「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）就以第100位上榜。