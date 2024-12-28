「雷神」稱冠！姜濤登上百大帥哥榜亞軍

萬眾期待的美國網站TC Candler「全球百大帥哥排行榜」今午（28日）公開結果，男團MIRROR今年繼續有成員上榜，其中去年排第5位的姜濤今年升至第2位，盧瀚霆（Anson Lo）則由去年的39位勁跌至91位，Anson Kong（江𤒹生，AK）就由去年的18位跌至23位，而去年排第72位的呂爵安（Edan）今年就未有上榜。

而今屆的冠軍是 憑漫威（Marvel）超級英雄角色「雷神」走紅的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），第3位是內地男歌手張哲瀚，第4位是土耳其男星Halil İbrahim Ceyhan，韓團ENHYPEN日本成員NI-KI排第5位，憑「超人」出位的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）排第6位，而韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook、V及Jin分別排第7、11及64位，第8位是荷里活男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）。

韓團Stray Kids成員鉉辰、方燦及Felix分別排第13、32及54位，「臉蛋天才」ASTRO成員車銀優則登上第56位，而NCT的前香港成員Lucas就排第58位，韓團EXO出身的張藝興（Lay）進身第60位，限定男團ZEROBASEONE的內地成員章昊就排第79位，至於內地男星王一博與肖戰就分別排第37及49位，而荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）及英國萬人迷碧咸（David Beckham）就分別登上第86及98位。