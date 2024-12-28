《歡樂今宵》第一代主持人杜平離世　享年88歲

《歡樂今宵》第一代主持杜平早已退休享兒孫樂，可是今日（28日）傳來噩耗，據知他上周安詳離世，享年88歲。資深傳媒人汪曼玲發文證實消息：「杜平上星期安詳地離開我們，我們能夠在他最後的日子裏一直倍陪伴着他。」而追思會將於下月25日舉行。

杜平原名張耀憲，1950年代末期而入行，曾是粵語片當紅小生之一。粵語片衰落以後，杜平投身電視界，加入無綫電視，為長壽綜藝節目《歡樂今宵》的早期台柱，其後長期司職大型晚會司儀，同時亦參演《家變》、《網中人》及《京華春夢》等劇，並曾與森森合唱多首歌曲。1980年代初，杜平結束演藝生涯，與家人移居澳洲墨爾本生活，並於1997年在唐人街開設鐵板燒餐館。

身為杜平契妹的翁虹，她表示在馬來西亞做善事與杜平結緣，對於杜平離世，她接受訪東網訪問問時表示，已接到契哥家人通知離世消息，感到非常難過，她透露杜平返回澳洲墨爾本後，一直有保持聯絡，上月尾杜平有提過身體不適，想不到現在人突然走了…不過其家人說，他在睡夢中離開好安詳。她說：「杜平大哥真係好好人，對後輩好提攜，係一個不可多得的前輩，我哋識咗20幾年，雖然唔係成日見到，因為佢喺澳洲，我長期喺內地工作，但佢會久唔久就打畀我，噓寒問暖，叫我小心身體，好關心朋友，所以受到好多人尊重。」

身在多倫多的薛家燕接受訪問對於杜平上周離世指剛剛才接到消息，覺得很突然、很難過，她說：「之前聽見佢身體唔係好舒服，但係冇乜大礙，所以突然離開咗，我個心好唔舒服、好唔捨得，因為佢睇住我大，我哋合作好多，每次去澳洲佢都會招呼我，佢返嚟香港我哋又一齊食飯，好唔捨得佢，佢個人好慈祥、和藹、好有幽默感，同太太好恩愛，所以好唔捨得佢、好難過，但係冇辦法，年紀大，希望佢一路好走，我哋個個都好懷念佢。」