酒吧新主題　愉快吃喝

落酒吧，最愛配搭新穎又搶眼的雞尾酒，再加上不同花樣的惹味酒小食，令整個品酒體驗相對提升。酒吧不時推出新系列之餘，又有各式主題，配新款調配的雞尾酒和主題小食，相得益彰。

激發感官享受

一杯完美的雞尾酒，再加不同的食物，可提升官感體驗。尖沙咀五星級酒店酒吧近日推出Sublime精選雞尾酒系列，調酒師利用音樂、色彩和形狀作靈感設計8款雞尾酒，如Kismet選用枝豆及菠蘿拼配，Chromatic Cascade選用冷藏1晚的梅斯卡爾酒和花生醬進行油脂浸泡，令味道更芳香，每款都花心思。品酒時配全新推出的海膽‧薄切紅吞拿魚刺身、紫色雅枝竹沙律、普羅旺斯番茄撻、香烤意大利薯仔丸子、香煎米蘭小牛肉腰排和香煎線釣鱸魚等美食，風味更佳。最後以核桃千層酥配核桃果仁糖、焦糖和松露雪糕，又或是香橙片蘭姆巴巴蛋糕作結，感覺剛好。

無酒精之選

不勝酒力的朋友，會選擇色彩繽紛的無酒精雞尾酒，中環雞尾酒酒吧近日推出以餐廳菜單作靈感的無酒精雞尾酒，Beetroot Watermelon Salad配西瓜、橙和刁草，富果香又開胃。Thai Pomelo Salad帶花生醬、泰國青檸和白醋風味。 港式滷味風的Canto-braise選用無酒精紅酒配可可萃取精華、覆盆子和煙熏梅子，配牛肉高湯魚子醬，富獨特個性。至於Apple Custard Pie，吉士泡沫配肉桂蘋果、糖和檸檬，甜中帶酸好滋味。

暖心菜單

來到冬季，西營盤小酒館推出時令菜單，前菜有南瓜扁豆暖沙律和街頭風味的炸鷹嘴豆條，軟腍入味的迷你牛腩漢堡和紅酒很搭。共享主菜有和牛後腰脊肉扒、酸豆檸檬香煎雞扒等，配藍芝士通心粉或柑橘蜜餞甘筍。在品嘗美食時可配3杯酒的品酒套餐，專人度身訂造個人的品味體驗。

醉人列車

中環全球50佳之一的酒吧和氈酒品牌合作，於即日至2025年1月8日將酒吧變成火車總站，列車上會為大家供應限定雞尾酒，The Wild Grunch選用芫荽、洋甘菊配白味噌，Platform 4/7以氈酒配朱古力和辣椒等。47th Century 則以白可可配玫瑰酒，香氣撲鼻。The Black Fores以氈酒配黑可可，讓人如置身黑森林，各有特色。列車亦會進駐不同的酒吧，客人可到訪不同的「車站」，收集郵戳，換取驚喜。