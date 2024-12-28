趙薇嫁黃有龍身家暴漲達54億　名下豪宅酒莊數之不盡

內地富商黃有龍日前被入稟追債約7.5億港元，女星趙薇今日終於割席，宣布已與黃有龍離婚多年，任何關於對方的事件都與她無關。事實上，趙薇2008年下嫁黃有龍後被帶挈暴富，不但涉足股壇被捧為「女版巴菲特」，有指其身家高達54億港元，資產深不見底。她名下除有多間公司外，還持有不少物業，遍布澳洲悉尼、新加坡、法國、香港、北京與上海等地，保守估計擁逾10個豪宅。而她於北京的豪宅，有傳花約4,800萬港元裝修，她亦曾於內地節目《中餐廳》中曝光其中一個豪宅的廚房，網友直指太奢華，指比一般人的客廳還要大。

與此同時，她熱愛投資酒莊，有傳至少有4個千萬酒莊，其中最廣為人知的，是她於2011年豪擲約4,200萬港元在法國波爾多收購葡萄酒酒莊Chateau Monlot，酒莊佔地約75.3萬平方呎，有逾400年歷史，曾是法國國王路易十三的產業，為全球每公頃單價最貴的葡萄園，買入消息一出即轟動法國紅酒界。而她亦經常在酒莊宴客，並出動私人飛機接送賓客，更曾借出酒莊拍攝電視節目，曾讓男星謝霆鋒到酒莊拍攝節目《十二道鋒味》，當時有指趙薇穿針引線下，安排好友王菲跟謝霆鋒「重逢」，引而觸發「世紀復合」。而近年趙薇被封殺後，曾被指到法國酒莊避難。2022年有消息指趙薇與黃有龍已淡出酒莊生意，但接手人黃明政報住的地址，卻是由趙薇及黃有龍轉名的荃灣皇壁複式單位，令人聯想背後有密切關係。