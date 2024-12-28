黃凱芹為《中年3》擔任評審　否定頂替伍仲衡說法

「情歌王子」黃凱芹（Chris）將於明年1月2日至5日假戲曲中心，夥拍音樂人杜自持（Andrew）合作開騷，二人今日（28日）於九龍灣為音樂會進行綵排。音樂會上Chris除了會唱自己歌，亦會獻唱Andrew曾幫天王、天后級歌手創作的歌曲，對此Chris表示歌詞也不算難記，亦參考了原唱歌手的演出，加上現場有提詞機，故難度不大。

提到特意為今次演唱會創作的新歌《陪你唱》，負責編監的Andrew透露Chris只用了一晚時間便寫好，Chris即笑稱是因對方不收分毫義務幫忙才令他不敢怠慢：「通常我係沖涼加去廁所就有曲有詞，佢唔收錢，我都唔收錢，係幫大會做嘢。」他表示其實每年都有新碟推出，不過不用像以往般跑電台宣傳，因此大家未必知道他有新作，笑指今次音樂會中段設有15分鐘休息時間，可讓大家去洗手間之餘亦可到場外買他的新碟。提到他一直期望跟其女神周慧敏（Vivian）拍檔開騷，Chris表示對方也忙於巡唱：「睇吓有冇機會啦，有都想合作下。（有冇信心打動佢？）不如你哋幫我寫到佢動吖，哈哈！」

另提到他為無綫節目《中年好聲音3》擔任評審，他透露已為節目錄了3集，坦言因自己檔期關係，故只會不定期出現，又表示無綫找他時仍未發生伍仲衡被飛出評審事件，故不存在頂替對方説法。