Opulent Velocity電動概念　未來路向

自動駕駛技術發展迅速，不少車廠和科創企業已達到L4級技術。早前通用汽車集團旗下的Cadillac，便以具備L4級自動駕駛能力為大前提，透過將次世代AR HUD前瞻技術和定制豪華工藝結合，發表了一款電動豪華概念跑車Opulent Velocity，預示品牌旗艦性能V系列的未來設計路向。

自動駕駛 奢華性能

具備L4級自動駕駛能力代表甚麼？國際汽車工程師學會（SAE）將自動駕駛技術分了成L0至L5級，當中以L5為最高級別，代表無論何時何地都能全自動駕駛。目前市面不少汽車均具備L2級能耐，即先進駕駛輔助技術。預計未來1至2年可提升至L3級（在特定條件下自動駕駛，若系統遇到潛在問題需駕駛者介入），將陸續投放到車廠的生產線上。至於搭載在Opulent Velocity的L4級技術，能在固定路線兼特定條件下實現全自動駕駛，簡言而之即擁有高度自動駕駛能力。

作為一款預示旗艦性能V系列未來路向的電動豪華概念車，單從外觀來看，Opulent Velocity可謂車如其名，兼備奢華和速度。引人注目的動感造型，秉承了V系列R混合動力賽車的設計美學，擁有低矮車身和極富空氣動力學的流體曲線輪廓。配上鯊魚鼻式車頭、像3D晶體般的發光廠徽，以及帶有垂直間紋大型水晶頭燈連擾流設計，加埋一對大型蝴蝶門和一身柔和優雅的淺鍍金珍珠色調，散發着一股驅向未來的氣勢。

時尚車廂 虛擬競賽

內籠方面，2+2座位布局的豪華車廂，不僅以Selene金屬深藍色為主調，由全車座椅到前座之間的Y形控制台，以及環繞整個車廂的LED氣氛燈，更是採用次世代特色的懸浮感設計。藍色亞麻纖維包覆的碳纖座椅雙色刺繡、地台板、連接Y形控制台的中央手枕及錶台兩側的發光裝飾等，皆以跟頭尾燈設計呼應的間紋內飾細節貫穿，展現一種時尚的未來感。全數碼化駕駛艙，配備了整合AR擴增實境技術的超闊3D投影顯示器，兼可透過語音控制車載資訊及娛樂系統。

為了讓車主隨時可享受到高性能駕駛樂趣，廠方貼心地在Y形懸浮操控台設置了一個多功能選擇器，方便在自動駕駛模式和Velocity手動駕駛模式之間切換。當啟動了Velocity模式，賽車化軚環和加減速踏板分別從儀錶台伸出及從地台升起。駕駛者不僅可就多項駕駛功能，包括實時路況資訊、主動空氣動力學及懸掛避震等進行調校與設定；還可進入Ghost Car功能，通過結合真實賽道和虛擬駕駛路線的超闊3D投影顯示器，展開不同賽道體驗，挑戰自己最佳單圈時間，甚至與不同玩家競賽。