新城︱MIRROR缺席頒獎禮　VIVA大熱奪新組合金獎

樂壇今年第一張樂壇成績表《新城勁爆頒獎禮2024》今日（28） 假會展舉行，今年頒奬禮突破常規於下午3時舉行，共頒發67個獎項，今日新一屆「歌王」、「歌后」將誕生。頒獎禮甫開始，由4位司儀逐一介紹近百歌手出場，未見有份角逐獎項的華納歌手如陳蕾、洪嘉豪及樂隊Dear Jane等及MakerVille旗下歌手如MIRROR、 ERROR、COLLAR及ROVER等，還有寰亞歌手如馮允謙及雲浩影等現身，不過仍有李幸倪（Gin Lee）、泳兒、林家謙、鄧小巧、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、鄧小巧、周殷廷、陳柏宇等力撐，連懷孕5個月的王君馨亦挺住巨肚出席。

未頒發第一個獎項前，泳兒擔任第一位表演嘉賓獻唱向運動員致敬，之後到林愷鈴、「聲夢歌手」包括林智樂、張馳豪、黄奕斌出場，陳柏宇則是壓軸演出。第一個獎項《勁爆新樂隊/組合》 金由大熱的VIVA奪得，4位成員全部熱褲上陣，而馬思惠（Macy）着低胸裝現事業線，她們發表謝詞時多謝經理人及英皇，包括過身高層的Shirley，而銀及銅獎則是MATCH及Locksmiths。而勁爆女新人金獎是林芊瑩、銀及銅獎分別是黃健怡（Winky）及林愷鈴，攞獎的Winky說謝詞時，一度感觸哽咽。