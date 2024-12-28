趙薇感情事多籮籮　黃曉明躺着中槍被誤認黃有龍

內地女星趙薇憑演出《還珠格格》飾演「小燕子」一炮而紅。感情生活亦多姿多彩。當年就讀北京電影學院時，與同學黃曉明關係十分要好。直到1997年黃曉明向趙薇表達愛意，前後告白了3次均慘遭拒絕，趜薇表示「因為我自己是受過傷，所以不要有讓別人有受傷的機會，明明當時（對黃曉明）沒有感覺和想法，不去讓別人多想」黃曉明被問及這段單戀亦毫不諱言「她是我初戀的對象，只是我單方面的喜歡她，覺得很美很美，天仙也不過就是如此。」今日趙薇無預警宣布離婚，即引起引起熱議有。更有網友竟然將趙薇與黃先生離婚，誤以為是與黃曉明離婚，令黃曉明躺着也中槍。

其後，趙薇認識了首任男友、富二代葉茂菁，並借助男友的資源成功開始進軍娛樂圈，事業一帆風順。據知，早在1997年趙薇走紅前，2人便認識，後來便確定立戀愛關係，1999年11月被拍到現身香港機場親密照片，趙薇亦親自公布戀情，大方表示已經交往三年，甚至見過雙方家長了。可惜，2人關係2001年便結束。

趙薇與葉茂青分手後不，2003年11月傳出與汪道涵兒子汪雨相戀，有傳男方不惜運用資源讓趙薇到香港發展，當時還拍了周星馳作品《少林足球》。2004年7月，2人同遊香港照片曝光間接證實了戀情，可惜關係維持了2年，2005年7月汪雨被拍與女星黃奕的親密照，趙薇7月底親口公開分手消息。2005年再傳出她與前乒乓球國手王勵勤相戀，更有傳2人已到談婚論嫁的地步，惟最終遭男方家人反對而告吹。

趙薇的桃花運持續旺盛，有指在天后王菲的飯局上認識了商人黃有龍，男方即展開追求，2人情投意合感情穩定，2008年登記結婚，2010年誕下女兒「小四月」。趙薇婚後未有淡出幕前，丈夫黃有龍全力支持她的夢想，更不惜用金錢支援提供協助，可惜最終離婚收場。但一直有傳黃有龍遇到趙薇之前，與香港小姐冠軍黃翠翠交往，但拍拖四個月便分手收場。