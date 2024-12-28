洪永城奶爸唔易做　被兩愛女夾擊險毀「子孫根」

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）結婚3年半，育有3歲大女「Sir Face」洪靖嵐（Amber）及8個月大的細女Beryl，加埋愛犬，一家五口相當幸福。洪永城夫婦對一對女兒充滿愛，經常陪伴甚至帶囡囡四圍去促進感情。他近日拍片分享當奶爸的幸福，他在家中三個不同區域拍攝親子樂，但影片攝入家中不少紙箱及雜物，因此被網民笑「家好亂」。

洪永城日前在社交網以「沒有人告訴我原來當奶爸是如此幸福」為題發貼，他寫道：「不拍戲不工作的日子，都窩在家當奶爸！陪伴女兒們的時光原來如此幸福！我很幸運做你們的爸爸，超人爸爸！你們要健健康康快快樂樂長大！」洪永城更Hashtag表明#有了孩子以後的生活#幸福具象化了#親子日常#人類幼崽日常#新手爸媽#奶爸。

影片可見，洪永城與「Sir Face」和細女Beryl在嬰兒防護圍欄內玩耍，洪永城雙腳擘開躺在軟墊上，「Sir Face」坐在他身旁，細女Beryl則坐在他雙腳之間，兩個囡囡夾攻爸爸洪永城，「Sir Face」先用條狀氣球拍爸爸要害，細女Beryl更雙手拍在洪永城的子孫根，嚇得洪永城張開口大叫。

網民在帖上留言大讚洪永城是滿分的爸爸，「好可愛，奶香十足」、「簡單的幸福」、「好棒奶爸」，另有網民認為洪永城是呷醋外父，「將來當外父都要捨不得咯」，洪永城亦回覆表示：「我已經有心理準備！」

影片亦看到洪永城家中有不少紙箱、雜物，大廳放置嬰兒防護圍欄外有大大小小的紙箱及一些幼兒玩具，而近窗邊前亦堆了不少籃子及玩具，並有兩個紙箱疊起，難怪有網民留言：「家好亂」、「你們家需要斷捨離」，對此洪永城表示：「其實還好！」