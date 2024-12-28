新城︱張敬軒勇奪年度歌手獎　橫掃3個大獎成大贏家

張敬軒（軒公）在《新城勁爆頒獎禮2024》橫掃3個大獎，分別是「勁爆唱作人」金獎 、《青春告別式》奪「勁爆年度歌曲」及「勁爆年度歌手」，而連續7年勇奪最高殊榮「年度歌手」的張敬軒，今屆8度登頂，刷新個人紀錄。

軒公受訪時表示再出席新城頒獎禮，回想起20年前參與新城的節目，對這裏有份情意結，笑言好像沒有得過新城的新人獎，好羨慕現在的新人，第一次就有斬獲。對於多間唱片公司未有派歌手出席。張敬軒表示這些年來頒獎禮玩法已不同：「我係唔鍾意嘈交，唔想唔開心和傷害，依家行業行頭唔大，作為新人有獎攞係好大鼓勵，每個頒獎禮都有自己的評審機制，有啲歌手入到個機制係好值得鼓勵，只要傳媒和歌迷唔放棄我，我都會出席頒獎禮。」提到今年家事上是一大考驗，但家事無辦法公開講，覺得父母開始年紀大，身體走下坡，作為獨子膊頭更加重，25年將會陪父母多去旅行，希望天下太平。

歌手林家謙勇奪「勁爆男歌手」金獎及「勁爆年度專輯」，他表示今年努力得好過分，好有拼勁出了好多作品，所以相信自己的努力對得住這個獎。問到是否因為曾經被人說是「廢青」才發力？他就表示史前的事已經不記得：「不過唔關事（想爭氣？）都唔關事，因為自己本身計劃都多在做作品上面。」

提到電影《破·地獄》主題曲《普渡眾生》，他表示歌曲能夠入圍叱咤「我最喜愛歌曲」五強已經好開心，認為已經超標，又指電影票房破億大家亦已經喜出望外：「我諗呢個係唔知幾多年先可以一遇，有一個作品都喜歡，所以我覺得隻歌都係托賴一班演員嘅福。」講到張敬軒看好《普渡眾生》，他即笑言：「咁我都睇好佢，所以佢今日攞獎，我係神算子。」又言自己想放假休息一下，透露暫時下年計劃比較鬆動。