阮浩棕認與何沛珈價值觀接近　公開分享擇偶條件

憑無綫劇《異空感應》而人氣急升的「上等孫」阮浩棕接受電台節目《星光背後》主持人梁泰來訪問，除了祖母是資深演員梁舜燕之外，阮浩棕父親阮惠源亦是劇集監製，二叔及姑母均是演員，不過，阮浩棕畢業後不靠關係入行，他坦言因父親下令，要他投考訓練班由低學起，被問及初出道的薪酬，他坦白道：「都係計騷，自己比較幸運，一年後入咗兒童節目《Think Big天地》，一星期4集幾可觀。我好慳錢，唔買車亦冇乜物慾。」被問能放膽追夢多年是否沒太大家庭經濟負擔，他語帶哽咽感謝也當過演員的哥哥阮浩鋒：「最大幫助係哥哥，我成日覺得對佢有虧欠，因為對屋企供養父母，佢嘅幫助係好大，自己現階段嘅經濟未係好大能力去support屋企，哥哥做咗好多，慶幸有佢我先可以係呢行走落去。」

提到阮浩棕2017曾一度約滿離巢，他解釋：「當時爸爸響內地，年紀開始大，冇理由唔響爸爸仲未退休嘅時候去見識下世界，人在人情在，如果佢退咗落嚟，會唸係咪有冇機會去睇咁多嘢呢？」內地發展數年於2020年回巢，阮浩棕指剛巧參與了父親與監製王心慰（Amy姐）的聚會，因而獲得《我家無難事》米剛一角，「Amy姐話角色好啱我，大監製開口，我梗係好快就應承。最初係諗住拍完呢套就走，未知前路係點樣，之後公司再同我傾約，叫我返去做。」阮浩棕指當時選擇留港回巢，除了因為早一年嫲嫲過身，其次，他想多些時間留港陪伴逐漸年長的父母，他說：「當時一來疫情，二來更大原因係因為Amy姐嘅邀請，如果唔係佢邀請同用我，基本上唔會有後續嘅事情發生。」

出身演藝世家，但阮浩棕入行時未有公開自己的家族關係，他直言：「因為唔想自己做唔住離開呢行嘅話，會連累家人受議論，或者一直一來都畀緊後路自己。」捱至第十年才攀上男二，他不覺兜遠路及懷才不遇，「以前都會有諗懷才不遇呢件事，但而明白世上無係懷才不遇，懷才不遇係因為你自己未準備好，你見到你嘅才華只係你潛能，唔係能力。而家望返自己比上一年進步咗，就覺得唔需要諗咁多，繼續去做。」

兩年前，阮浩棕因《靈戲逼人》與同劇的2020年港姐五強何沛珈傳出拍拖，近日他再在錢嘉樂的遊戲節目間接承認何沛珈女朋友的身份，對此他笑稱；「當時只係玩遊戲，順住大家思路去講個答案出嚟啫！最緊要係幫到套劇宣傳啫。」節目中，他由始至終堅拒承認與何沛珈的戀情，但一說最初何沛珈給他印像，他說：「嘩…..咁難答！（港姐五強？靚嗎？）坦白，最初我唔知佢係2020年港姐五強，果陣無留意選美，所以唔知。」至於彼此為何能成為「好朋友」，他說：「我地諗法，價值觀好接近，所以有約一齊食飯，佢亦係一個好有天份的演員。」追問阮浩棕選擇伴侶的條件，「最緊要想法一致，可以互相理解體諒，我哋呢行好難令人明白點解我哋咁得閒，或者忙起上嚟會唔見咗人，始終同大部分工種唔同，同埋演員嘅情緒波動好大，如果對方唔了解好難繼續。」再追問何沛珈是否滿足所有條件，阮浩棕笑稱：「了解下先啦。」最後，他更認真說：「喺呢行拍拖點都對事業有影響，況且家我未能夠養妻活兒，自己較傳統，結婚生子對自己是必然之事，但而家會以事業為先。」