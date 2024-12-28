Natalie Gauvreau　加國索模超自信

男人嘅自信心多數建基於能力上，包括工作、交際、性方面；至於女人，好多時同外貌、身材有關，難怪來自加拿大嘅性感網紅兼模特兒Natalie Gauvreau會咁有自信啦！

表演欲強

究竟自信心係天生就有抑或靠後天培養？喺加拿大魁北克省出生嘅Natalie Gauvreau就好有自信咁話，細細個已經自信心爆棚！話說阿妹喺一個大家庭中成長，身邊有一對雙胞胎兄弟同3位好姊妹，外形係咪最標青嗰個就不得而知，但肯定係屋企入面最有表演欲嘅成員，所以讀書嗰陣已參加學校嘅話劇隊，並夢想自己有朝一日能成為演員或模特兒。

高中畢業後，Natalie Gauvreau一邊修讀房地產課程，一邊參加演員面試，並憑住迷人嘅樣貌，有份參演過幾套電視劇。雖然能夠一嘗演員滋味，但自信心滿滿嘅佢，不甘心只做路人甲角色，於是轉向模特兒界別發展。

轉行性感

據Natalie Gauvreau憶述，當初接到模特兒事務所通知，話有機會為時裝雜誌進行拍攝，興奮到幾日瞓唔着，到真正影相嗰陣，雖然心情有啲緊張，但效果唔錯，亦令佢更加堅定要喺模界闖一番事業。事實證明，Natalie Gauvreau憑住亮麗外形，先後為多個時裝品牌拍攝平面度告，又經常喺歐美時裝周登場，就連自己嘅社交帳號都多咗人支持！

眼見網絡人氣不斷攀升，Natalie Gauvreau開始發展網紅事業，初期構思好簡單，就係以性感寫真嚟吸引眼球，睇吓有冇機會獲商戶委任為網絡代言人，但結果出乎意料，代言工作一個都接唔到，卻引嚟大量網友關注，於是順勢開設埋OnlyFans帳號，推出性感尺度更誇張嘅寫真，唔止賺取到人生第一桶金，仲成為加國人氣最勁嘅性感網紅之一！

Profile

出生地：加拿大

身高：165cm

三圍：34E-26-36

Natalie Gauvreau對自己嘅外形勁有自信，加埋表演欲強，着到好少布出鏡都唔會怯，除咗令佢嘅人氣同吸金力急升，一眾網民亦係受惠者，事關可以大飽眼福啊！