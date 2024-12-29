【是日通勝】

農曆十一月廿九

甲辰年 丙子月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：整路、飾垣

忌：移徙、栽種、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

金牛座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

雙子座：心情鬱悶，宜趁今日找個地方宣洩負能量。

巨蟹座：出現令你驚喜的艷遇，可度過愉快的一天。

獅子座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

處女座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

天秤座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

天蠍座：說話得體易獲異性青睞，易打破感情悶局。

人馬座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

山羊座：和愛侶意見不一，應好好溝通，互相遷就。

水瓶座：錢是賺來用，買東西獎勵自己才有動力啊！

雙魚座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 財運升

（跌）龍 易破財

鼠：待人接物保持謙遜，得着會比預期多。

牛：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

虎：珍惜眼前人，毋須理會別人的閒語閒語。

兔：別隨便批評別人，以免引起是非糾紛。

龍：財運差，易因判斷失誤而花掉冤枉錢。

蛇：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

馬：財運上升，家中長輩是你的經濟後盾。

羊：自怨自艾冇好處，以免令伴侶感煩厭。

猴：財運稍遜，是時候檢視一下投資策略。

雞：是日沖煞，工作運稍遜，做事忌急躁。

狗：有機會跟想見的人在一起，心情靚到極！

豬：鋒芒畢露零好處，待人接物不宜高調。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

正緣出現的面相預兆

何謂正緣？從命理學角度，正緣是上天注定的緣分，在一生中的特定時間點會遇上。其實正緣來臨前是有預兆的，如果面相中出現了這些變化，就趕快出擊吧！

1.夫妻宮光滑平潤

夫妻宮位於眼尾部位，在眼睛左右兩側的位置，稱為魚尾，又稱奸門，主夫妻關係的吉凶。如果你遇到的異性，夫妻宮亮潔、氣色平潤，代表女性有幫夫運、男性誠實可靠，和你的夫妻緣分很深。

2.印堂光潔發亮

如果印堂位不光亮，代表氣血不足，會影響應變能力、形象氣質和情緒，繼而決定人是「走運」還是「倒楣」。一般人在正緣來臨前，印堂部位會光潔發亮，在面相學中，印堂發亮是福相，代表氣血充足、精神飽滿，身體運勢佳，好運自然接踵而來。

3.眼睛清澈柔順

眼睛是面相中最重要的部位，也體現了人的風水。從人的眼睛，可以觀察其精神、活力是否良好。當正緣來臨前，人的眼睛會變得清澈柔順，甚至泛起關愛之色。