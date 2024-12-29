「浸大E神」楊焉為酒後糊塗道歉　意外會記一世

「浸大E神」楊焉（Carol）早前自爆喝酒後挑戰引體上升時意外墮地，以致全身不能郁動且需要入院檢查接受治療後，日前她在網上頻道更新近況，分享做手術的過程及出院後的感受，表示：「手術非常成功！就喺聖誕節嗰日可以出院啦，個過程其實好快啦。」感謝老公為她頻撲，不停出入醫院外，又幫忙照顧她和囝囝，相當辛苦。

她又說飲醉酒後做「傻事」，可能隔個禮拜會忘記，但意外卻會記一世：「其實我間唔中發夢都會諗番起個（嗰）個場境（景）。」續表示今次事件是個過程，無論在身體或心靈上的復康，覺得做得最正確是沒收埋自己，而是為自己找出口，她認為人誰無過：「每個人都會發生不同程度嘅蠢事，有勇氣去面對，然後懂得去原諒自己，你先就會做得更好啊！我唯一覺得對唔住我老公同埋對唔住所帶嘅CrossFitter，自己有呢個Background，然後出去玩嘅時候嘅危機意識唔夠高引致今次嘅意外發生。」

她承諾會好好康復，日後比以前做得更好，希望做到：「喺邊度跌低就係（喺）邊到（度）起返身。」為表達她充滿正能量，上載戴頸箍的自己和歌手方皓玟及前有線娛樂新聞主播陳如楓，手持薑餅人過節的相片，不再愁眉苦面的她向網民送上祝福。