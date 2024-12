胡杏兒與老公李乘德(Philip)結婚多年,婚後更育有3子,二人感情甜蜜,經常會於社交平台放閃。眨眼間二人已經結婚9周年,他們帶上3位孩子重遊舊地,杏兒更分享了9年前度蜜月的照片與現在的照片做對比留言:「Happy 9th willow anniversary, 結婚九周年柳婚快樂。九年前第一次滑雪度蜜月,九年後加三隻馬騮第二次滑雪,我覺得我們都沒有變得太多,謝謝你這九年的支持,努力和愛!」

相中夫婦二人在九年裏樣貌變化不大,尤其是杏兒,像「凍齡」一樣,Keep得極好,樣子仍然長得年輕,引得不少網友留言大讚看不出照片的分別,連JW都忍唔住說:「I cant even tell which photo is 9 years ago!!!! U guys didnt change a bit!!!!Happy Anniversary!(我甚至分不清哪張照片是9年前的!你們一點都沒變!紀念日快樂!」