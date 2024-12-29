【心理測驗】測測你的完美主義程度？

生活中你是否常常因為一點小瑕疵而耿耿於懷？是否會忍不住反覆檢查，直到確認萬無一失？你可能覺得自己只是追求完美，但這些行為也可能是強迫症的蛛絲馬迹。來做個小測驗，看看你的完美主義傾向有多嚴重，順便了解如何更好地與它和平共處！

【問題】天氣變冷了，你想戴哪種圍巾？

A. 蓬鬆厚實型

B. 簡約經典型

C. 大尺寸披肩型

D. 輕薄小巧型

A. 選擇「蓬鬆厚實型」圍巾的你…… 適度完美主義者

你能夠接受完美和不完美，清楚地區分哪些事能做到、哪些事力有不逮，並能根據情況調整心態。即使遇到失敗，你也會將其視為學習的機會，你懂得在工作中展現認真細緻的一面，而在生活中則保持輕鬆自在，因此完美主義並不會給你帶來太多壓力。你能平衡他人評價和自我認知，並客觀地看待自己。

B. 選擇「簡約經典型」圍巾的你…… 略強完美主義者

你追求完美，容易被他人的評價影響情緒，也過於在意失敗。即使你付出了很多努力，如果結果不如預期，你也很難肯定自己，反而會不斷自責，並暗自下定決心下次一定要做到更好。你總是力求完美，因此常常處於緊繃狀態。但由於習慣了高度集中，你的記憶力和耐力都得到了很好的鍛煉。

C. 選擇「大尺寸披肩型」圍巾的你…… 完美主義傾向較弱

你不追求完美，不太在意別人的評價，對自己和他人也都很寬容。即使犯了錯，你也能很快調整心態，繼續前進。你很少自我批判或自我否定，因此壓力不大，總是保持輕鬆自在的狀態。無論在工作還是生活中，你都覺得只要達到最低要求就好，因此略顯缺乏上進心。但你這種無論何時都能保持從容不迫的態度，也讓很多人羨慕。

D. 選擇「輕薄小巧型」圍巾的你…… 高度完美主義者

你非常渴望完美，對所有事情都要求做到100分以上。你十分在意細節，會不斷重複檢查，如果遇到沒有標準答案的事情，你很容易陷入自我糾結。你總是對自己很嚴格，很難做到「差不多就行了」。建議你嘗試在藝術領域盡情揮灑創意，或許能激發出你驚人的天賦。