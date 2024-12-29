日式居酒屋　觥籌交錯好氣氛

節日無論是過二人世界，又或是和好久不見的朋友開派對狂歡，美酒佳餚都令人回味。想將這種情樂氣氛延續，可以選擇熱鬧的日式居酒屋。無論是傳統的串燒和小菜，又或是經創意改良的新派小食，配清酒或餐酒品嘗，必定能延續愉快的氛圍。

歌賦街：應季海鮮刺身

日式居酒屋有多樣化的料理，傳統以外，部分菜式和各國飲食文化融合，令人驚喜。中環現代日式居酒屋創辦人兼主廚佐藤峻師傅曾於日本、澳洲和香港等地工作，除精通日菜外，他還有法式精緻餐飲背景，為居酒屋的美食添上創意。近日他推出全新季節性料理，菜式以日式居酒屋小食作基調，再融入本地和西餐特色，讓傳統味道變得摩登。

應季的時令刺身一向是人氣之選，肥美的吞拿魚以日本豉油醃漬，配加入松露油的秘製豉油，和漬蘿蔔片一起品嘗，鹹香添口感。日本金線魚又被稱為日本紅衫魚，是鯛魚的一種，魚肉包昆布熟成，配同樣經昆布漬的雪耳，輕蘸梅子醬享用，酸爽鹹鮮。日式餃子改用意大利雲吞皮，包蝦肉豬肉和冬菇等餡料，配以西式香草做成法式風味醬汁，頓時提升味道。

想用來佐酒的話，香口的小食是不錯之選。小巧的炸軟殼蟹釀海鮮和芝士，伴蛋黃及青葱油，每一口都吃出旨味。從北京烤鴨作靈感的雞肉串燒，選用三黃雞雞蠔附近位置，將烤鴨薄皮、煙熏蛋黃醬、紫蘇葉及雞肝醬和雞肉統統包好品嘗，層次豐富又惹味。吃喝飽足，可來一口變奏版的「杯麵」，其真身是加手撕鹽水雞肉伴西洋菜冷烏冬，將之和麻香醬汁和蛋黃拌勻吃，飽肚又醒酒。

都爹利街：高質食材炸串

去日本玩，大家都會選擇到居酒屋，和當地居民齊齊感受熱鬧的風味。中環新開的日式居酒屋，有25年烹飪經驗的主廚陳倩伶師傅為客人打造傳統的美食和家常菜餚，提升客人體驗。午餐時段會有不同的便當套餐，無論是加壽喜燒汁的宮崎和牛薄燒丼，又或是鮮味十足的雜錦角切山吞拿魚腩蓉丼等，任君選擇，套餐會配前菜、沙律、味噌湯、茶碗蒸及漬物，分量十足。

來到晚上，就有一系列惹味的炸串和串燒，炸物和燒物對油溫或烹調時間的控制相當嚴謹，客人除可品嘗紫蘇雞肉卷、豚肉葱卷和蔬菜炸串外，還有不少海鮮供應。以攝氏185度脆炸的甘鯛魚炸串，豎立的魚鱗炸得金黃香脆，再輕蘸師傅調配的秘製醬汁，酸甜開胃。分量十足的越南虎蝦，沾炸粉和麵包糠，只炸約1分鐘便要拿起，外脆內嫩。

適合佐酒的美食源源不絕，除了香口的日式炸雞、燉牛舌和銀鱈魚西京燒外，還按季推出時令之選。肥美蟶子輕炙，淋羽衣甘藍松子醬和芝士脆片，鮮香脆口。質感豐腴的飛驒和牛三文治，選用A5和牛牛柳，挑走牛筋再加不同配料，入口即溶。最後點一碗明太子冷烏冬，手做乾烏冬配日式醬油湯底，再加點明太子醬拌勻，吃個碗底朝天，令人滿足。