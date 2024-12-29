舊愛放閃新歡激似賈曉晨　江嘉敏收花晒名牌包包示威

上月剛踏入30歲的無綫小花江嘉敏前年與拍拖3年的電競公司高層男友Anthony分手，江嘉敏當時極度傷心，在社交平台連環出Post透露自己足足半個月沒有離開家門，並暗示男方「出軌」兼嫌棄她為拍劇而剪短髮。

今個聖誕節，江嘉敏舊愛Anthony高調放閃，在社交網分享一張長髮靚女的合照，側面看有幾分似賈曉晨，而上方一個心型圖案，Anthony與女友中間隔住個卡通公仔，不過二人穿上紅噹噹的情侶衞衣，女方捉住貓貓的手，男方則眼定定望到實，勁有聖誕氣氛，甜蜜滿瀉。

同日，江嘉敏亦有在社交網出Po，雖然是一人自拍，但亦十分應節，穿上錄色鹿仔T恤留言：「熱辣辣懶洋洋過聖誕。」之後她再連環分享多張靚相，指今年的Boxing Day與生日禮物一齊拆，見她穿上露肩短裙，拎住白色名牌手袋在五星級酒店的走廊留影，又收到大大束桃紅色襯白心形玫瑰花及生日蛋糕，Hangtag寫道：「#今年收過最開心嘅禮物係咩啊 #年年都收到廁紙 #連埋生日禮物一齊拆 #呢間氣球店要咩都整到超勁 #超愛手上個Snoopy氣球花束」。

江嘉敏自去年起已頻頻大晒收花相，又騷多個名牌手袋，因而被指「忽然富貴」，有傳她與撻着醫學美容集團創辦人兼家庭醫生陳正寧，但江嘉敏其後就澄清雙方只是朋友。