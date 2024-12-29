蕭正楠拍裸露戲　吳若希自爆特地探班欣賞

藝人蕭正楠、吳若希、朱敏瀚和賴慰玲等人今日（29日）到馬鞍山為新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》做宣傳活動。賴慰玲頂住大肚出席，而蕭正楠和吳若希於活動上即場獻唱劇集主題曲，並與觀眾互動大玩遊戲兼送出印有蕭正楠肖像的攬枕。

蕭正楠和吳若希於戲中扮演夫妻，二人不停互戴高帽，大讚對方搞笑十足。蕭正楠又自爆自己與朱敏瀚在戲中有多場騷肌戲，笑言為此努力鍛鍊：「朱仔（朱敏瀚）就唔使講啦，腹肌呀乜都齊晒，我自己就要努力，同埋呢部戲好搞笑，今次啲女演員全部都好密實，得男演員要裸露。」還透露有一幕是近乎全裸，只用道具遮掩重要部位。吳若希還笑指當日有特地探班欣賞，理由是因為家中沒有這樣大隻的男性，蕭正楠聞言後即笑言：「出活動做訪問都要踩一踩老公。」還特意為吳若希老公說話，表示吳若希老公平時都會帶食物過來探班和大時大節亦會開車接送吳若希。吳若希即解釋自己其中角色一樣，都是一個賢妻良母，在家中亦都好溫柔，很支持和仰慕自己老公。

另外蕭正楠又指自己近期工作好忙，經常要四出演出，同時間亦要照顧家中已有身孕的太太黃翠如，透露早前太太陪着自己到順德工作，笑說：「我仲畀佢爽一爽，畀咗啲凍嘢飲同埋甜嘢佢，因為佢平時都好嚴格飲食上面。」他又指自己最近亦有吸收好多新手爸爸的知識，有笑言太太生產之後要專注休息，所以孩子的便便由他負責。問到會否希望明年雙喜臨門？蕭正楠笑言見到好多網民都希望他們夫妻二人可以一起奪得「最佳男配角」和「最佳女配角」獎項，自己亦都好期待當晚頒獎典禮會發生什麼事。又表示希望未來BB可以集合到二人的優點，稱太太希望孩子性格可以像自己，擁有堅強和開朗的特質。

同場大肚的賴慰玲表示現在已經佗足月，不過幾時生產就要看寶寶的造化，問到會否想寶寶做元旦B？她就笑言沒有所謂，不過最重要希望孩子身體健康，她又自爆因為懷孕增了30磅，笑言現在自己就像一個雪球，不過還未決定好是順產還是開刀，留待下次產檢再決定。她又指已為肚中寶寶改了英文名字「Kavis」，透露名字是大仔改的。問到會否再追一個女兒？她表示無意再追，除非意外懷孕。

至於朱敏瀚就表示自己結婚後一定會生孩子，還特別表示想要生女兒。問到是否已經跟緋聞女友陳曉華有生育計劃？他就直言希望現在可以專心工作，想工作上有更加好的成績。提到他於戲中亦有裸露鏡頭，他就指自己每一部劇幾乎都會裸露，不是什麼新鮮事，並稱由於自己平日都勤於操練，所以都見得下人。