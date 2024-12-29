東港城獻Sing粉絲逼爆　姚焯菲入劇組唔恨感情線

《中年好聲音2》冠軍古淖文（German）、「聲夢」歌手姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及張馳豪（Aska）今日（29日）到將軍澳，參與東港城「New Year’s Rhythm」 Music Show，除了獻聲又與現場觀眾玩遊戲，吸引數百粉絲逼爆商場，場面墟冚，眾人於台上送飛吻，令台下粉絲頓時爆出尖叫。

昨日在新城頒獎禮獲「勁爆躍進女歌手」金獎的Chantel，表示頒獎禮後即趕往澳門開騷，故未有時間跟家人慶祝，提到好姊妹炎明熹喜獲「勁爆十大卓越歌手」，她表示昨晚完騷後回家已夜深，故仍未祝賀對方，希望稍後能相約對方及一眾《聲夢》好友吃團年飯。她表示會出席叱咤頒獎禮，笑言歌衫會以簡約為主，不會澎湃。而正在放學校假期的她，稍後會參與《愛·回家》拍攝，透露剛收到劇本：「做交流生，做返自己，所以應該冇難度。」她笑指沒有感情線，自己亦不期待，因覺得沒有需要。

至於獲頒「勁爆Z世代樂勢力」跳唱歌手獎的Windy，坦言本身仍未定位作何種發展，對獲跳唱歌手獎感到喜出望外。她表示因要回廣州應付學業，故未能出席叱咤頒獎禮。至於張馳豪就透露會出新跳唱歌，當中包含大量舞步，笑言擔心如何兼顧唱歌，亦透露計劃會跟Chantel合作寫歌合唱。

同場古淖文被問到2024年成績大豐收，會否買禮物獎勵自己？他笑稱平日已經常買靚衫獎勵自己，加上父母提醒他要儲蓄以備不時之需，故每當有錢會交給媽咪儲起。