劉亦菲回歸視圈奪多個排名榜No.1　呢位頂流花旦都唔夠佢嚟

「神仙姐姐」劉亦菲自2017年回歸電視圈後，演藝事業更上一層樓，相繼推出的《夢華錄》、《去有風的地方》、《玫瑰的故事》均大受歡迎。其中《玫》在今年創下多個第一名好成績，更在近日公布內地一個綜合排行榜上，奪得多個排行榜第一名，相當厲害。

在這個排行榜公布的成績可見，在劇集演員綜合熱度排行榜中，劉亦菲以82.4熱度量贏得第一名，而趙麗穎奪第二名，第三名則是楊紫，而今年憑劇集《墨雨雲間》再次走紅的吳謹言則排在第十名位置。

今年有不少以大女主視角推出的劇集都大受歡迎，但全部都不及劉亦菲主演的《玫瑰的故事》，在女性TGI指數排行榜中，《玫瑰的故事》毫無疑問奪得第一名，而虞書欣主演的《永夜星河》排第二名，第三名則是楊紫主演的《長相思2》。另外，在贊助品牌數量中，《玫瑰的故事》以56個贊助數量以及11個跨界聯名品牌數量奪得第一名，相當厲害。

劉亦菲除了獲得多個排行榜第一名之外，其在「2024年度熱議角色」中，以《玫瑰的故事》中的黃亦玫獲得第一名，還有「瀏覽量」排行榜，而在「熱搜年度報告」中，她更是唯一一位上榜的明星，今年靠着《玫瑰的故事》，無論在口碑、熱度、贊助等都遙遙領先，被網民推為是2024年度頂流劇集。