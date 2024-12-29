「樹」大招豐乳？　唔係吹水

有冇聽過「樹大招風」？原來「樹」（Tree）可以令人諗起男士嘅性徵，噴出嘅汁液仲會令巨乳美女為之着迷添！聽起上嚟有啲玄，睇埋落去你就明。

Tree Of Life 男士象徵

情色俚語勝在夠隱晦，開估一刻又會令你有種恍然大悟嘅感覺，好似可譯成中文「生命之樹」嘅「Tree Of Life」，對好色之士嚟講，可解作男士兵器。同樣地，表面上解作爬樹嘅「Climbing The Tree」，當變咗情色俚語，意思就會變成男士自娛。

講開男士嘅兵器，相信大家都過「晨勃」吧！原來呢種生理反應喺瞓緊覺期間都會發生，一晚嘅勃起次數由3次至5次不等，原因不一定同春夢有關，同生殖功能係咪正常亦冇必然關係，所以即使冇晨勃，男士亦毋須太過擔心。

Climbing A Tree 浴室適用

情到濃時，唔少男女都會忍唔住喺浴室曳曳，乜嘢體位最啱玩？不妨試吓「Climbing A Tree」呢一招，玩法唔複雜，首先男女雙方面對面站立，男方一手抱起女伴嘅一條大腿，另一手環抱對方條腰，就可以進行活塞運動，過程中再嚟個舌戰，調情效果可望倍增。據性學家指出，喺交鋒期間，雙方能感受到彼此嘅體溫，加上兵器進入嘅角度能充分刺激女性私處嗰粒小豆子，有助提升快感，但喺天氣凍嘅日子玩，要小心冷親！

《Under The Cherry Tree #6》浪漫經典

有人會稱呼四仔為愛情動作片，但兩者係有啲分別，關鍵在於「愛情」呢兩個字，好似Wildlife Productions喺2001年推出嘅《Under The Cherry Tree #6》，就將四仔拍到勁浪漫！影片由當年一班青春無敵新進脫星參演，包括Nina Ferrari、Cherry Mirage、Holly Hollywood等等，故事講述情竇初開嘅佢哋，決定趁聖誕節初嘗雲雨情，當中有人回味無窮，有人舉手投降……由於劇情浪漫，演員又出色，呢套四仔喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、年度浪漫系四仔、最佳攝影等多項提名，仲入選AVN 500套必睇四仔之一。

樹汁怪人濱崎真緒

睇日本特攝片，觀眾最想見到怪獸被好人教訓，但一變咗AV特攝片，怪物往往淫威大發，再好打嘅女英雄都會慘遭蹂躪，好似片廠GIGA喺2021年推出嘅《性感面具 樹汁怪人》，巨乳女主角濱崎真緒就成為受害者！故事講述真緒飾演嘅岩崎弘子發現上司係邪黨頭領，立即變身成性感面具，準備隻揪，點知對方係樹汁怪人，仲會射出具催情效果嘅汁液，一旦被噴中，就會任由擺布！影片有唔少汁液亂噴嘅場面，加埋真緒嗰對33E巨乳勁吸睛，令唔少AV迷睇得如癡如醉！順帶一提，濱崎真緒已經喺今年8月宣布引退，專心以藝名「DJ Mao」發展音樂事業。