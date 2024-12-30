【是日通勝】

農曆十一月三十

甲辰年 丙子月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：交易、嫁娶、動土

忌：置業、栽種、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：22、40、29

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

金牛座：情緒不穩，工作陷困境，鹵莽行事會更糟！

雙子座：工作表現獲肯定，宜再接再厲，成功在望。

巨蟹座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

獅子座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

處女座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

天秤座：不乏與人互動的機會，保持笑容十分重要。

天蠍座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

人馬座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

山羊座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

水瓶座：工作得到發揮空間，做出超乎想像的佳績。

雙魚座：看似風平浪靜卻存在暗湧，做事不可大意！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）虎 財運弱

鼠：心理質素差，一遇到挫折就容易退縮。

牛：貴人助力強，理財投資獲得不少靈感。

虎：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

兔：不要在公司偷懶，提防被小人篤背脊。

龍：運勢下降，容易出現孤立無助的狀況。

蛇：時間管理出問題，不糾正將影響事業。

馬：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

羊：事業與財運俱佳，要好好把握機會啊！

猴：多和朋友聊天，有助紓解心中的悶氣。

雞：多勞多得，肯付出努力會有理想回報。

狗：是日沖煞，感情運一般，財運亦欠佳。

豬：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

甚麼才是好運到尾？

我是玄學學者，不以大師自居，喜歡通過研究、搜集、觀察、反覆考驗去找出答案。在研究中發現有些所謂高人，縱使家財億萬，為甚麼仍不停出盡方法去宣傳自己？是自卑沒有自信？還是根本沒有真材實料？最重要是得不到真正高人認同所讚賞。

我發現這些人口齒伶俐，但沒有口德，俗語有所謂「勢不能去盡，話不可說盡」，舉例，說自己最準好勁，即暗示別人不準，真是大言不慚，口出狂言。正如現在政府也規定一些藥物即使可以殺掉甚麼惡疾，也只可說有幫助。那些真正厲害的人，從來不會把「厲害」兩個字掛在嘴上。真正有料，蝴蝶自來。天公好公平的，不會給這些人永恒的福祿，這是口德不好所種下的因果，那些安靜沉穩、默默努力的人，才會行運行到尾。

冬至過了，龍年近尾聲，大家記着，要到立春即今年2025年2月3日22點11分才正式踏入乙巳蛇年，早一分鐘仍是龍年，問懂得批命理的師傅最清楚，大年初一是歲首，並不是蛇年開始。所謂「一年之計在於春」，明白這句話是怎樣來的，就不會亂用，若沒有認真尊重中華文化，外國人更看不起你。正如你去找師傅批流年，以了解明年運程，也不是那麽簡單看你是甚麼生肖來定論。

文化再高，高不過善良，外表再靚，靚不過教養，才華再好，好不過品德，人心換人心，八両換半斤，你真我更真，你假我轉身。