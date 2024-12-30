黃宗澤孖霍建華首度合作出招備戰　雙雄鬥戲嗌緊張

型男黃宗澤與霍建華將迎來首次正面較量演技，兩人以雙雄姿態接拍彭發執導的內地緝毒懸疑劇《搏憶》。台前幕後目前已於雲南進行籌備工作，預算日內開鏡，跑慣江湖的黃宗澤對於今次演出竟直認緊張。

彭發早前因愛妻的醫藥費令經濟出現問題，幸得不少同業出手相助，令他事業漸見曙光。近期工作繁重的他連新片《手機見鬼》的宣傳工作尚未完成，便已飛往雲南西雙版納，準備《搏憶》的拍攝工作。據悉，今次他成功邀來從未合作過的黃宗澤（Bosco）及霍建華鬥戲，以圖增添新鮮感，消息傳出後即引起網民熱話。

操練拳腳功夫

今次劇中兩位男主角亦正亦邪，霍建華更需應付大量動作場面，且與女星闞清子有感情線。這亦是他繼10年前接拍《他來了，請閉眼》後，再次挑戰懸疑片種，加上他近年刻意減產，故連日本媒體亦作出報道，形容霍建華「回歸中國電視劇壇」。而為了投入角色及應付拍攝所需，他日前已率先向劇組報到，且開始了相關的拳腳功夫操練。

至於Bosco亦將於1月1日飛抵雲南，他受訪時坦言：「今次角色都有啲難度㗎，而且我未同霍建華、彭發合作過，亦從未去過西雙版納，所有嘢同環境對我嚟講都係陌生嘅，所以都真係有啲緊張，依家都諗緊有啲乜嘢要準備定先。」《搏》劇初定全劇長約500分鐘，台前幕後目前正開會作開拍前的「最後檢討」，劇情亦將涉及爆破及飛車等驚險場面。由於趕戲及不想分心關係，彭發已明言會留守當地至煞科，而即使即將到來的農曆新年，大隊亦只會獲安排放假一天。