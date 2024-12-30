東方日報C1：甄濟如不辱父名　誓破星二代魔咒

「最強星二代」甄濟如最近推出新歌，直言對自己要求嚴格，比起父親甄子丹有過之而無不及！即將踏入新一年，她期望來年憑實力擺脫「捧不紅」的星二代魔咒，承諾會盡200分努力，莫負父親之名。

「宇宙最強」甄子丹千金甄濟如（Jasmine）去年出道成為歌手，最近推出首支廣東歌《次次》強攻香港樂壇，相比英語、普通話和上海話，Jasmine的廣東話明顯較弱，直言出道之初沒有信心唱好廣東歌，所以先推出英文及國語歌，事隔一年，她決定給自己一個挑戰，促成《次次》的誕生，她笑言：「首歌旋律算快，我錄音唱到好似唱Rap咁！我應該揀首慢歌，今次學到好多嘢，將來會再推出廣東歌。」問到年底出歌，是否有意在頒獎禮上分一杯羹？她稱志在參與，望在頒獎禮跟其他歌手交流。

新歌是關於少女情竇初開的故事，現年20歲的Jasmine坦言仍未有這方面的經驗，創作靈感大多來自電影及身邊朋友的故事，問到會否恨拍拖？她說：「我好忙，要宣傳新歌，將來先。（有咩擇偶條件？）見到爸爸媽媽好愛對方，希望搵到一個好似爸爸咁嘅Family man。（男友使唔使先畀父母過目？）一定要，我好信任佢哋嘅眼光，我同媽咪乜都講，拍拖一定會話佢知。」她自認怕醜兼不擅辭令，若有心儀對象也未必會主動出擊，笑言可能要憑歌表白。

無懼比較 「同路人」互撐

對於背負星二代光環，Jasmine認為有好有壞，好處是自小就有機會接觸音樂世界，但難免招來部分人的偏見，她豁達表示：「每個人都有唔同意見，都係做好自己。」提到大部分星二代在娛樂圈皆發展平平，問她可有信心打破這個魔咒？她堅定地說：「我會堅持，因為我好鍾意音樂，會努力畀大家見到我對音樂嘅熱誠。我爸爸對自己要求好高，但我覺得我對自己要求更高！（唔可以辜負爸爸個名？）因為我係好幸運嘅人，可以做到自己夢想嘅工作，所以會付出200分努力。（父母點支持你？）佢哋日日聽我嘅歌，但唔識唱。」至於可有興趣跟圈中少數成功的「星二代」如謝霆鋒及鄭欣宜在音樂上合作？她雀躍地說：「想！因為每位歌手都有自己嘅風格，想同唔同歌手合作。」又指很欣賞歌后梅艷芳，雖然自己性格斯文，但自信在舞台上能跟前輩一樣大膽。除了破魔咒外，Jasmine亦寄望來年舉辦迷你演唱會，增加演出經驗。

Jasmine跟多位星二代都是好友，包括任達華女兒任晴佳、陳奕迅女兒陳康堤、龔慈恩女兒林愷鈴等，對於外界不時將她跟其他星二代作比較，她說：「每個人都係唔同，唔會將自己同其他人比較，我哋係好朋友，對大家嘅友誼有信心，唔會受外界影響，會互相支持。」

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