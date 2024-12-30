蕭正楠一個頂幾個　曹永廉力撐對方攞獎

藝人蕭正楠（阿蕭）與曹永廉（阿廉）前日（28日）於廣州舉行音樂會，並邀得視帝黎耀祥（祥仔）擔任嘉賓，3人合體令觀眾夢回劇集《大太監》，阿蕭與阿廉講笑謂請嘉賓有要求，就是不能靚仔及唱得好過他們，其後阿廉正經表示祥仔很有義氣，一請即時答應，他大讚：「佢係我喺圈中好尊敬嘅人，除咗有專業道德之外，佢係從來唔發脾氣。」3人提到當年在橫店拍《大太監》時，每晚一齊食羊肉，身材由瘦食到變「肥太監」，祥仔笑言：「咁都好配合套劇，因為講我哋喺宮中好食好住。」

另外，阿廉又拿阿蕭未能憑《巾幗梟雄之懸崖》入圍萬千星輝頒獎典禮最佳男主角，反而降呢變最佳配男角來開玩笑，他說：「我都唔知點解佢係男配角，其實應該係男主角，我上年推晒所有男主角嘅戲，就係想畀機會佢攞男主角，點知今年冇入圍。」阿蕭自言無所謂，角色得到大家認同已經好開心，阿廉力撐好兄弟攞獎說：「你一部劇演咗幾個角色，頂咗好多演員嘅位，令到人哋冇工開，你咁都攞唔到獎，我真係覺得唔應該，不過，唔緊要，大把機會，你仲有幾年約係咪？」阿蕭見對方口沒遮攔即表示：「你再咁講落去，你可能過咗今晚就冇（約）㗎喇！我哋今日有高層喺度。」場面搞笑！