張惠妹大巨蛋騷4萬人狂跳再出事　唯一表演嘉賓係佢

台灣天后張惠妹（阿妹）世界巡迴演唱會尋日（29日）繼續轟炸台北大巨蛋，竟意外迎嚟唯一一位嘉賓鳳小岳同台演出，為演出祭出最大彩蛋。阿妹開場嗨叫：「第4場了，我好像有一點點捨不得、捨不得啊！我們從第一場重來一次好不好。」全場4萬人尖叫聲不斷。

阿妹尋晚首度邀請嘉賓、台灣男神鳳小岳合唱，佢先是彈電吉他登場，兩人再合唱《永遠的快樂》。演出結束後，兩人台上互相擁抱，掀演唱會高潮。原來多年前蘇芮同阿妹合唱恩師張雨生寫嘅《河》，當時仲未出道嘅鳳小岳就喺MV中亮相，兩人時隔多年尋晚再次合作。

事實上，先前開會時阿妹曾指今次大巨蛋演唱會唔想邀請任何嘉賓演出：「該玩的都玩過了…」結果鳳小岳透過阿妹之前嘅助理轉達好想嚟幫天后彈吉他，阿妹聽完覺得好有趣，就邀請佢「快閃」一首歌，意外成為今次破蛋唯一嘅演出嘉賓。

不過今次大巨蛋騷，早前就有過「類地震」爭議，晃動周邊居民，據台媒稱，於28日晚間，阿妹開唱嘅同時，台北市政府竟於晚間9點30分起，陸續湧入民眾撥打1999市民熱線，並反映大巨蛋演唱會造成震動、搖晃等多項問題，截至晚間11點30分，即2小時內總共收到84通電話投訴。

台北市信義區興隆里里長表示，28日當晚好多里民陳情，舉凡家中水杯、吊燈、電風扇等家具裝飾都喺度晃動，更有里民質疑市政府無視居民安全等。里長則呼籲，應比照小巨蛋，禁止大巨蛋內集體跳動，再次搬出「阿妹條款」議題。