美麗華旅遊南美探秘　乘公主郵輪藍寶石號遊歷巴西阿根廷智利

【特約報道】南美洲以壯觀的自然景觀和多元文化聞名，是一個充滿驚喜的旅遊目的地。這裏融合了熱情的城市生活和壯麗的自然奇觀，無論是探索繁華都市還是隱秘山脈，每次旅行都令人難忘。

感受巴西的熱情

每年巴西森巴嘉年華全球聞名，色彩斑斕的遊行和熱情的舞蹈令人陶醉。森巴嘉年華將於2月28日至3月8日舉行。嘉年華期間，來自世界各地的旅客同當地人都會盛裝出席，大跳森巴舞，一起徹夜沉醉於狂熱氣氛之中，還有各種跳舞表演、音樂會、街頭派對等精彩活動。

探索阿根廷的文化與自然

阿根廷布宜諾斯艾利斯以獨特的探戈文化而聞名，如果想近距離欣賞專業舞者，有不少人會選擇在當地著名夜總會欣賞探戈舞。布宜諾斯艾利斯的市內名勝亦有著豐富的歷史背景，可以讓遊客一邊遊覽、一邊了解歷史。如五月廣場，被阿根廷人視為共和國的神經中樞，已經有數百年的歷史。廣場中央立有五月塔，紀念阿根廷五月革命。

而位於阿根廷南部的烏斯懷亞，被認為是世界最南端的城市，位於大火地島南岸，座落在群山環抱之中，遠眺比格爾海峽。火地島國家公園上有火車為遊客提供服務，遊客可以乘搭這趟被稱為「世界盡頭的火車」飽覽風光。

阿根廷伊瓜蘇瀑布國家公園隸於阿根廷伊瓜蘇境內，遊客可以乘坐國家公園內的觀光小火車在大自然中穿梭；鐵路的終點是最接近瀑布最壯觀的「魔鬼咽喉」一段，能夠近距離感受到瀑布的氣勢。喜歡刺激的遊客還可以乘坐橡皮艇到瀑布邊緣，彷如置身於瀑布中仰望無與倫比的伊瓜蘇大瀑布。

體驗智利的神秘魅力

延基韋湖是智利第二大湖泊，其中巴拉斯港坐落於延基韋湖畔旁，是一個日耳曼風格的美麗小鎮, 遊客可悠閒漫步欣賞傳統建築和設計。

神秘的復活島位於南太平洋，以其神秘的文化和美麗的自然風景而聞名於世。這裡有獨特的摩艾石像、古老的遺址、美麗的海灘和蔚藍的海洋，承載著無數故事。

而位於南部巴塔哥尼亞冰原中央的阿馬利亞冰川， 藍色冰雪形成的尖頂可達百米的高度，是享負盛名的大型冰川之一 。

展示着大自然鬼斧神工和當地文化底蘊的南美洲，你準備好探索了嗎？由於南美洲地理位置複雜，而且當地通行西班牙文，為省卻交通和語言問題，不少人會選擇報團遊覽，由當地專業的導遊和領隊安全展開旅程。

美麗華旅遊作為香港歷史最悠久的旅行社之一，多年來一直致力為遊客提供最專業服務。原來美麗華旅遊除了有南美旅行團，還有郵輪團。可以在探索南美洲的過程中加上一個海上體驗，乘搭公主郵輪藍寶石號遊覽各國，同時享受船上精緻美食和無微不至的服務。

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預訂日期：即日起至2025年1月13日

出發日期：2025年2月28日