「21世紀最偉大電影演員」選舉梁朝偉入圍 愛瑪史東成女星之首被質疑

英國報章《獨立報》（The Independent ）最近舉辦「21世紀60位最偉大電影演員」選舉，結果日前出爐。美國已故男星菲臘施摩荷夫曼（Philip Seymour Hoffman）登冠，而兩屆奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）擊敗另一影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）等巨星排第2位成為女星之首，因而被網民質疑。

結果公布後惹來網民質疑，認為愛瑪史東的排名過高不配排第2位，認為排第5位的妮歌潔曼比愛瑪更好。有傳媒更就「愛瑪是否21世紀最佳演員第2位？」來做了網上投票，結果在400名網民投票中有接近80％網民認為她不是。

至於其他入圍的演員中不乏亞洲明星，其中韓國影壇巨星宋康昊打入十大位置排第7位，而梁朝偉亦榜上有名，擊敗奧斯卡金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Pattinson）、金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）以及超級巨星湯告魯斯（Tom Cruise）等排第21位，偉仔亦是今次選舉中惟一一位華人紅星入圍。