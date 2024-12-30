日式拉麵　配搭嘗「新」

天氣寒冷，來一碗熱辣辣拉麵最好不過，近日有新口味的拉麵推出，客人先品嘗一口湯汁，再大啖吞麵條和配料，若然能吃到𠽌𠽌聲就代表夠好吃，大家有機會不妨盡情享受。

清香菇菌

吃拉麵，湯底是靈魂，有多間分店的東京米芝蓮一星拉麵店早前推出牛肝菌醬油鵝肝雞湯拉麵，湯底以40公斤的雞、薯仔和洋葱等慢煮6小時，再加點魚清湯熬煮，最後以新鮮提煉雞油點綴。配料有攝氏65度低溫慢煮的岩手縣雞胸、香煎鵝肝和意大利日曬番茄乾炒牛肝菌，配用日本北海道麵粉製作的拉麵，口感和香氣都獨一無二。配氣泡烏龍或四季柑氣泡玄米茶，完美配搭。

鮮味牡蠣

香港人愛吃生蠔，太子拉麵店推出冬季限定的廣島牡蠣濃湯拉麵，博多地雞的濃厚配鮮香的廣島牡蠣，再以自家製多加水麵條拼配，鮮味十足。午市和晚市均限量10碗，手快有、手慢無。

美味拌麵

除了拉麵，日式麵食還有不同選擇。來自東京的沾麵專門店的尖沙咀分店早前經過翻新，再加上慶祝成立15周年，品牌推出新款的生雞蛋拌麵，醬汁以鯛魚、紫魚、昆布及冬菇熬製，除有2顆生蛋黃外，還有紫菜碎和白松露油，將之拌勻享用最佳享受。意猶未盡的話，還可以將附贈白飯倒入碗內，和餘下蛋液拌勻食用，更感滿足。此外，翻新的尖沙咀分店會另設日式外賣專門店，供應海鮮丼、魚生飯、燒牛肉丼和豚肉生薑燒丼等美食，帶來更多選擇。